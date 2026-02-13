“Nezinu, vai jebkad esmu bijis iemīlējies” - Zeins Maliks runā par attiecībām ar Džidži Hadidu; viņas reakcija neizpaliek
Dziedātājs, grupas “One Direction” bijušais dalībnieks Zeins Maliks kliedējis neskaidrības par savām jūtām pret bijušo mīļoto, modeli Džidži Hadidu. Viņa teiktais izraisījis plašu rezonansi, un, kā vēsta avoti, arī Hadida uz to nav palikusi vienaldzīga.
Podkāstā “Call Her Daddy” 33 gadus vecais Maliks atgriezās pie savas 2024. gada frāzes, ko viņš teica raidījumā “The Zach Sang Show”: “Es nezinu, vai es šobrīd vispār esmu patiesi bijis iemīlējies.”
Podkāstā viņam atgādināja šo izteikumu, uzdodot jautājumu: “Tu intervijā teici, ka nezini, vai jebkad esi patiesi bijis iemīlējies. Vai tu joprojām pie tā pieturies?”
“Jā. Mana izpratne par mīlestību pastāvīgi attīstās,” viņš atklāti atbildēja. “Tajā brīdī es varbūt domāju, ka tā ir mīlestība, bet, kļūstot vecākam, sapratu — varbūt tā nebija. Varbūt tā bija iekāre. Varbūt tas bija tas, varbūt tas. Man nešķiet, ka tā bija mīlestība.”
Maliks piebilda: “Godīgi sakot, lai to pateiktu skaidri — es vienmēr mīlēšu Dž, jo tieši viņa ir iemesls, kāpēc mans bērns ir šajā pasaulē, un man ir vislielākā cieņa pret viņu. Es vienmēr viņu mīlēšu, bet es nezinu, vai jebkad biju viņā iemīlējies.”
Maliks, kuram ar Hadidu ir kopīga meita Haja (5), piebilda: “Es viņu mīlu, bet nē — es nedomāju, ka tajā brīdī biju viņā iemīlējies.”
Tiek ziņots, ka Džidži Hadida jutusies apmulsusi un negaidīti pārsteigta par Zeina “pazemojošajiem” komentāriem podkāstā.
Neraugoties uz Zeina un Džidži “nerakstīto likumu publiski nerunāt vienam par otru”, Zains šonedēļ savus izteikumus pastiprināja, un tas Džidži tuvākos cilvēkus nav atstājis vienaldzīgus. Kāds avots sacīja: “Nav nekā cieņpilna, ja nomelno sava bērna māti. Džidži bija pilnīgi šokēta. Tas viss ir tik nevajadzīgi un nožēlojami. Izskatās pēc netīra trika, lai pirms jaunā albuma iznākšanas tiktu pie virsrakstiem. Kā viņš var teikt, ka nekad nav bijis viņā iemīlējies? Viņi bija kopā sešus gadus. Pat ieminēties, ka viņu meita nav dzimusi mīlošās attiecībās, ir nežēlīgi — vārdiem neaprakstāmi.”
“Džidži vienmēr ir atturējusies pateikt par viņu kaut vienu ļaunu vārdu, tāpēc tas ir vēl pazemojošāk,” ziņo avots.
Zvaigznes pirmoreiz romantiski saistīja 2015. gada novembrī, kad mediji ziņoja, ka viņi manīti kopā. Nākamo sešu gadu laikā pāris piedzīvoja visu — sākot no kopīgas parādīšanās “Met Gala” līdz meitas nākšanai pasaulē, tomēr attiecības noslēdzās 2021. gadā.
Vairāki avoti 2021. gada oktobrī apstiprināja, ka Hadida un Maliks izšķīrušies. Tas notika pēc tam, kad izskanēja ziņas, ka strīda laikā Maliks, iespējams, iesitis Hadidas mātei Jolandai Hadidai. Dziedātājs apsūdzības noliedza un tiesā neatzina vainu.
Pēc šķiršanās Hadida uzsāka attiecības ar Bredliju Kūperu — viņus sāka saistīt jau 2023. gada rudenī.