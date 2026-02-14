No prinča Viljama līdz Deividam Bekhemam un Barakam Obamam. Atskatāmies, kādus sveicienus slavenības saviem sirdsāķīšiem sūtīja pērn
Valentīndienā atskatāmies, kādus sveicienus savām otrajām pusītēm pērn sūtīja sabiedrībā labi zināmi pāri. Viņi ar siltajām emocijām dalījās publiski, apsveicot savus sirdsāķīšus sociālajos tīklos.
Valentīndiena vienmēr atnāk ar mīlestību, rozēm, šokolādes konfektēm un izsmalcinātām vakariņām, taču mūsdienās tā vairs nav iedomājama bez sirsnīgiem “Instagram” ierakstiem. Arī pagājušajā gadā slavenību pāri nekautrējās dalīties ar saviem visintīmākajiem brīžiem, kaislīgām piezīmēm un burvīgām fotogrāfijām, ko atrādīja miljoniem sekotāju.
No ilggadējiem mīlētājiem līdz jaunajiem vecākiem, slavenības izmantoja sociālos tīklus, lai sveiktu savus mīļotos visromantiskākajos veidos. Džastins Bībers dalījās ar sapņainām fotogrāfijām kopā ar sievu Heiliju, Sindija Krauforde publiskoja pašu pirmo fotogrāfiju, kur iemūžināta kopā ar savu nākamo vīru un bērnu tēvu Randi Gerberu, bet Baraks Obama – kā vienmēr romantisks – izteica mīlestības apliecinājumu kundzei Mišelai. Pat publiski ierasti atturīgie Velsas princis un princese šajā datumā publiskoja attēlu, kur Viljams redzams sniedzam skūpstu Ketrīnai uz vaiga. Viņi visi mīlestību svinēja un sumināja publiski redzamā formā.
Piedāvājam ieskatu sirsnīgākajos slavenību Valentīndienas sveicienos, kādus tie publiskoja savos “Instagram” kontos pērn – 2025. gadā.
Džastins un Heilija Bīberi
“Priecīgu Valentīndienu no Bīberiem.”
Princis Harijs un Megana Mārkla
“Atgriezusies mājās, rūpējos par mūsu bērniem un pietrūkst mans Valentīns, kamēr viņš turpina piedalīties “Invictus Games” spēlēs, mainot dzīves un atgādinot mums visiem par dziedināšanas un izturības spēku, ko sniedz šie apbrīnojamie veterāni un viņu ģimenes. Esmu ārkārtīgi lepna par savu vīru un to, ko viņš ir radījis.
Mana mīlestība, es ēdīšu burgerus un frī kartupeļus, kā arī “fish & chips” ar tevi mūžam. Paldies, ka esi.”
Princese Ketrīna un princis Viljams
Baraks un Mišela Obamas
“Trīsdesmit divi gadi kopā, un tu joprojām aizrauj man elpu. Priecīgu Valentīndienu, @MichelleObama!”
Deivids un Viktorija Bekhemi
“Priecīgu Valentīndienu! Mīlu tevi.”
Sindija Krauforde un Rande Gerbers
“Mūsu pirmā kopīgā fotogrāfija – pēc visiem šiem gadiem tu joprojām esi mans jautrais Valentīns @randegerber.”