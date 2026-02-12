Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - intrigas pilī, liktenīgi piedzīvojumi un tautas spēks
"Tet TV+" izklaides platformā, kas pieejama arī "Tet TV", šonedēļ skatieties stratēģisku spēli "Limuzīns dāvanā", jaunu seriālu "Troņu spēles" faniem un pašmāju filmu "Zeme, kas dzied".
Intrigas pilī
Klāt jauna stratēģiska realitātes spēle "Limuzīns dāvanā". Divpadsmit drosmīgi dalībnieki dzīvos pilī, kur ieradušies, saimnieces aicināti. Ar asu prātu, stratēģiju un viltību viņi mērosies spēkiem par iespaidīgu galveno balvu – pilnīgi jaunu automašīnu!
Jaunās televīzijas realitātes spēles “Limuzīns dāvanā” prezentācija; 02.02.2026.
Šova leģenda vēsta, ka pils saimniece negaidīti tikusi pie auto. Tā kā viņai nav ne autovadītāja apliecības, ne radinieku, kam mašīnu dāvināt, viņa ir nolēmusi atrast cienīgu īpašnieku starp divpadsmit rūpīgi atlasītiem svešiniekiem. Taču nekas netiek dots par velti – dalībniekiem būs jāpalīdz pils darbos, kā arī jāiesaistās stratēģiskā spēlē, lai tiktu pie kārotās balvas. Katram dalībniekam, ierodoties pilī, tiek piešķirta sava istaba un noslēpumaina lādīte – tikai vienā no tām slēpjas “limuzīna” atslēgas. Dalībnieks, kurš atslēgas atrod, kļūst par slepeno pils pārvaldnieku un nosaka, kurš pilī atpūtīsies, bet kuram būs jāveic pils darbi. Bet tie, kas strādās, par labi padarītu darbu iegūs pavedienu par atslēgas īpašnieku. Ja dalībniekiem izdosies atšķetināt un atklāt, kurš ir atslēgas īpašnieks, viņam šovs būs jāpamet un atslēga nonāks cita dalībnieka lādītē. Šovā uzvarēs un auto saņems tas dalībnieks, pie kura atslēga būs spēles beigās.
Realitātes spēle kanālā "360" un "Tet TV+" redzama katru ceturtdienas vakaru. Bet to, kas notiek aiz kadra un ko dalībnieki patiesībā domā par pašu spēli, notikumiem un sadzīvi pilī, skatītāji uzzinās "Tet TV+" īpašajās papildsērijās "Pils patiesības istaba".
Liktenīgi piedzīvojumi
"Troņu spēles" fanu iemīļotajā fantāzijas pasaulē – jauns seriāls! Gadsimtu pirms "Troņu spēles" Vesterosā ceļo bruņinieks Sers Dunkans Garais un viņa noslēpumainais ieroču nesējs Eggs. Tārgārjeni vēl valda, pūķu ēra nav zudusi, un viņus gaida liktenīgi piedzīvojumi, kas var mainīt vēsturi. Atšķirībā no citiem Troņu spēles sāgas darbiem tā vietā, lai fokusētos uz karaļnamiem un politiskām intrigām, jaunais seriāls pievēršas vienkāršajiem cilvēkiem, ceļojošiem bruņiniekiem, vietējiem turnīriem un mazajiem konfliktiem, kas veido Vesterosas ikdienu.
Tautas spēks
"Zeme, kas dzied" pamatā ir stāsts par Pirmo vispārējo latviešu dziedāšanas svētku dzimšanu un uzņēmīgajiem cilvēkiem, kas aizsāka šo unikālo, no paaudzes paaudzē nododamo mantojumu.
Vēsturiskās spēlfilmas “Zeme, kas dzied” pirmizrāde kinoteātrī “Forum Cinemas”; 06.11.2024.
Ir 1873. gada sākums. Kādā Vidzemes ciemā ir vien vīru koris, bet jaunās izglītotās sievietes Annas vēlēšanās dziedāt ir tik liela, ka viņa ir gatava pārvarēt neskaitāmus šķēršļus un kopā ar simtiem tautiešu doties uz Rīgu, lai pieteiktos dalībai Pirmajos vispārējos latviešu dziedāšanas svētkos, kas izveidoti vien pusgada laikā, – kopā būt dziesmā, ko līdz mūsdienām ikviens latvietis glabā kā dārgu mantojumu. “Var droši apgalvot, ka 1873. gada 26.–29. jūnijā 1003 dziedātāju, 45 koru vadoņu, savu 10 000 skatītāju un pāris desmitu tiešo svētku rīkotāju kurtā “uguns kvēle” pusotrā gadsimtā pārtapusi nozīmīgā, ja ne pašā svarīgākajā latviskās identitātes, pašlepnuma un Latvijas valsts dzīvotspējas zīmē,” saka scenārija līdzautors Dainis Īvāns. Savukārt režisors Māris Martinsons norāda: “Mēs esam Zeme, kas dzied. Un zemi, kas dzied, nevar nedzirdēt. Spēlfilma "Zeme, kas dzied" ir ar laimīgām beigām – par vīriem, kuri centās saliedēt tautu ar dziesmu. Un viņiem tas izdevās. Nu jau 150 gadus reizi piecgadē mēs joprojām sanākam kopā, lai sajustu mūsu tautas spēku.”