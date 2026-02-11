Virāls video maksā darbu Disnejlendas iecienītajai Ļaunās karalienes atveidotājai
Disnejlendas apmeklētājus un sociālo tīklu sekotājus šokējusi ziņa par populārās Ļaunās karalienes atveidotājas pēkšņo atlaišanu. Aktrise Sabrina Von B., kura astoņus gadus Disnejlendā iemiesoja Ļauno karalieni no “Sniegbaltītes”, atklājusi, kāpēc viņas darba attiecības, iespējams, pārtrauktas tieši pēc tam, kad viņa kļuva plaši atpazīstama internetā.
“Esmu ļoti pateicīga par laiku Disnejā,” sacīja Von B., savu aiziešanu raksturojot kā pēkšņu un pilnīgi negaidītu.
Jautāta, vai virālā popularitāte varēja ietekmēt atlaišanu, Von B. norādīja, ka, cik viņai zināms, tas nav bijis izšķirošais faktors. “Ja tā tiešām ir, man par to netika pateikts,” viņa teica, piebilstot, ka dažkārt cilvēkiem netiek izstāstīta visa situācijas aina. Vienlaikus aktrise apgalvoja, ka viss “galu galā saistījies ar noteikuma pārkāpumu” — iemeslu, kas, viņasprāt, daudzus pārsteigtu.
Kad reportieris lūdza precizēt, par kādu noteikumu ir runa, Von B. minēja, ka tas, iespējams, bijis saistīts ar virālu video, kurā viņa kā Ļaunā karaliene netieši reaģējusi uz runām, ka šo tēlu tuvākajā laikā varētu izņemt no parku programmas.
“Viesi nāca pie manis, jo kaut kā bija par to dzirdējuši, un video redzams, ka es īsti neatklāju neko konkrētu, bet saku: ja viesi vēlas, lai Ļaunā karaliene paliek, lai dodas uz pilsētas halli un pauž savu viedokli. Un galu galā tas tika uzskatīts par noteikuma pārkāpumu,” viņa apgalvoja.
Sižeta noslēgumā, jautāta par nākamajiem soļiem, Von B. aicināja sekot viņas turpmākajam ceļam aktiermākslā platformā "TikTok".
Vēl nesen Von B. stāstīja par darbu “Sniegbaltītes” ļaundares lomā, norādot, ka tā bijusi “sapņa piepildījums” — iespēja piešķirt tēlam savu interpretāciju, jo pirms video popularitātes tas “nebija īpaši populārs vai plaši zināms”.
“Es izlasīju daudz komentāru, kur cilvēki rakstīja, ka viņi nekad nebūtu iemīlējuši šo tēlu, bet tagad tā ir viņu mīļākā varone,” viņa piebilda. “Dažreiz es pati sevi pārsteidzu ar asprātīgām atbildēm, ko izdomāju, un tad izmēģināju tās uz viesiem. Es nodomāju: "Ak, šo varu paturēt savā arsenālā."”
Von B. Disneja tēlu atveidoja astoņus gadus — no 18 līdz 26 gadu vecumam. Tematiskajā parkā viņa iemiesojusi arī Malefisenti, Agatu Harknesu un Lēdiju Tremeinu, taču visbiežāk uzvilkusi tieši Ļaunās karalienes t