Intars Rešetins uzsācis gaļas biznesu
Aktieris un režisors Intars Rešetins-Pētersons kopā ar draugu Jāni Gulbi vaļasprieku pārvērtuši biznesā. Viņi izveidojuši uzņēmumu "Chomas", kas piedāvā premium klases dabīgu gaļu un augstākās kvalitātes produktus bez piedevām un konservantiem.
Žurnālam "Kas Jauns" režisors neslēpj – ideja briedusi jau aptuveni gadu. Tieši ģimenes un draugu uzslavas par gatavotajiem ēdieniem kļuvušas par iedrošinājumu spert nākamo soli. “Ļoti svarīgi bija tas, ka mūsu sievas mūs šajā procesā patiesi atbalstīja. Godīgi sakot, bez viņu ticības būtu daudz grūtāk saņemties,” atzīst Intars.
Tā kopā ar draugu tapis uzņēmums "Chomas", kas piedāvā produktus no meža gaļas. Medības Intaram nav tikai hobijs. “Mežā tu nevari izlikties – tur viss ir pa īstam,” viņš saka, piebilstot, ka mednieku tēls sabiedrībā nereti tiek pārprasts. “Patiesībā tā ir ļoti liela atbildība.” Ar laiku veikala gaļa kļuvusi par retumu arī viņa mājās, un, kad medījumu ēdienus bija pagaršojuši visi tuvākie, radās doma – varbūt ir vērts ar to padalīties arī ar citiem. Sākumam izvēlēts viens produkts – pīrādziņi ar meža gaļu. “Mēs negribējām sasteigt. Gribējām izdarīt vienu lietu un izdarīt to kārtīgi,” saka Intars. Pīrādziņi top sadarbībā ar profesionāļiem, ir saldēti un ērti pagatavojami, tie ir arī Intara ģimenes iecienītākais produkts. Chomas piedāvājums kļūst arvien plašāks, tajā ir brieža gaļas frikadeles, maltā brieža gaļa, buljona pīrādziņi ar brieža gaļu, pelmeņi ar brieža gaļu, brieža gaļas burgeru kotletes, brieža gaļas gulašs.
Protams, nākotnes ieceres ir plašākas, taču abi draugi labi apzinās – kopīgs bizness var būt izaicinājums. “Mēs jau sākumā vienojāmies – ja kādreiz būs jāizvēlas starp draudzību un uzņēmumu, uzvarēs draudzība,” žurnālam "Kas Jauns" norunu atstāsta Rešetins-Pētersons.
Intars Rešetins ar dzīvesbiedri Zandu Zariņu-Rešetinu
