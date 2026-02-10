Ivanka Trampa uzvelk savas mirušās mammas Ivanas mirdzošo mini kleitu
ASV prezidenta Donalda Trampa mīļākā meita Ivanka Trampa pieminējusi savu mirušo mammu ļoti īpašā veidā. Viņa apmeklējusi saviesīgu pasākumu Ivanas jaunības laiku mini kleitā.
ASV prezidenta meita bija tērpusies mirdzošā baltā mini kleitā ar bārkstīm, kad apmeklēja sava brāļa Ērika Trampa fonda “Curetivity” rīkoto pasākumu, kura mērķis bija vākt līdzekļus Svētā Jūdas bērnu pētniecības slimnīcai.
Mirdzošā kleita ar augsto apkakli ir modes mākslinieka Boba Makija darbs no mammai Ivanai Trampai piederējušās tērpu kolekcijas. Koķetajai kleitai ir zigzagveida apakšmala un tā ir bagātīgi izšūta ar pērlītēm. Ivanka tērpu bija saskaņojusi ar baltām augstpapēžu kurpēm ar smailiem purngaliem.
“Instagram” viņa publiskojusi divas fotogrāfijas. Pirmajā attēlā viņa redzama viena pati, bet otrā pozējam kopā ar brāļiem un viņu dzīvesbiedrēm – Laru Trampu un Betinu Andersoni.
Par pasākumu Ivanka rakstīja: “Divdesmit gadi. Vairāk nekā 50 miljoni dolāru saziedoti. Neskaitāmiem bērniem dota cerība. Vakardiena bija apliecinājums mana brāļa @erictrump lielajai sirdij un nelokāmajai apņēmībai palīdzēt Svētā Jūdas bērnu slimnīcai.”
“Lai arī mūsu mamma vairs nav ar mums, viņas gars piepildīja visu telpu… Es viņu jutu īpaši tuvu, valkājot kleitu, kas reiz piederēja viņai. Mamma ar tevi ļoti lepotos, mazo brālīt! Mantojums nav tikai tas, ko mēs uzceļam, bet arī mīlestība, ko nesam tālāk.”
Ivana Trampa, kura bija precējusies ar Donaldu Trampu no 1977. līdz 1990. gadam, nomira 2022. gadā savā Manhetenas dzīvoklī Ņujorkā pēc kritiena pa kāpnēm. Viņai bija 73 gadi.
Pagājušajā Mātes dienā Ivanka pieminēja mammu, rakstot: “Šodien es īpaši glabāju sirdī skaistās atmiņas par savu mammu Ivanu — viņas spēks, humors un mīlestība mani vada ik dienu. Es jūtu viņas klātbūtni daudzos brīžos, īpaši audzinot savus bērnus.”
Ivanka pati ne reizi vien piedzīvojusi skaistus “mammas un meitas” mirkļus ar savu meitu Arabellu Kušneri. Pagājušajā vasarā 13 gadus vecā Arabella aizņēmās mammas balto “Emilia Wickstead” midi kleitu īpašam Baltā nama apmeklējumam.
Pēdējos mēnešos viņas arī bieži redzētas saskaņotos tērpos. Iespējams, kādu dienu pusaudze uzvilks arī savas vecmāmiņas kleitas.