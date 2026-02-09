"TikTok" zvaigzne Kim Dracula Rīgā
Mūzika
Vakar 23:54
FOTO: Austrālijas "TikTok" zvaigzne Kim Dracula satricina Rīgu ar jaudīgu šovu
Pirmdienas, 9. februāra, vakarā koncertzālē "Palladium" savu pirmo koncertu Latvijā sniedza Austrālijas mūziķis un sociālās platformas "TikTok" fenomens Kim Dracula.
Tasmānijā dzimušais māksliniek, kurš plašāku atpazīstamību ieguva 2020. gadā ar Lady Gaga hita "Paparazzi" kaverversiju, Rīgā viesojās sava debijas albuma "A Gradual Decline in Morale" tūres ietvaros.
Kim Dracula daiļradei raksturīga pilnīga atteikšanās no tradicionālām žanru robežām. Koncerta laikā rīdzinieki varēja pieredzēt mākslinieka spēju viena skaņdarba ietvaros meistarīgi miksēt metālu, EDM, džezu, industriālo mūziku un pat latino elementus.
"TikTok" platformā Kim Dracula ir viens no populārākajiem Austrālijas māksliniekiem.