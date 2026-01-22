Rīgā notiks lielkoncerts “Hollywood Music Experience”
12. februārī “Xiaomi” arēnas skatuvē starptautiskais orķestris “The Grand Stars Orchestra” izpildīs labākos Holivudas skaņdarbus vērienīgā koncertšovā “Hollywood Music Experience”, ziņo portāls balticevents.info.
Vakara programmā orķestris atskaņos mūziku no tādām filmām kā “Atriebēji”, “Kāpa”, “Vensdeja”, “Robins Huds: Zagļu princis”, “Bīstamās domas”, “Miesassargs”, “Titāniks”, “Sākums”, “Krēsla”, “Mulenrūža”, “Skaistā sieviete”, “Top Gun: Maveriks”, “Troļļi”, “Rokijs 3”, “Da Vinči kods”, “Interstellārs”, “007: Koordinātas “Skayfall”, “Neiespējamā misija”, “Netīrās dejas”, “Troņu spēle”, “Karību jūras pirāti” un daudzām citām. Visas šīs filmas vieno ikoniska mūzika, kas kļuvusi par neatņemamu sižeta sastāvdaļu un pārvērtusi kinodarbus par pasaules mēroga hitiem. To skaņu celiņi ir atpazīstami jau no pirmajām notīm, raisa spēcīgas emocijas un sen ir pārsnieguši ekrāna robežas, iegūstot patstāvīgu koncertdzīvi.
Koncerta programmā skanēs arī slavenas dziesmas, ko izpildījuši Adela, Lady Gaga, Selīna Diona, Vitnija Hjūstone, Bruno Marss, Braiens Adamss, Sems Smits, Džastins Timberleiks un citas pasaules zvaigznes, kā arī spilgta un plaši pazīstama instrumentālā mūzika no iepriekš minētajām filmām. Daudzi no šiem darbiem ir apbalvoti ar prestižām mūzikas un kino balvām — “Oskaru”, “Zelta globusu”, BAFTA, “Grammy” un “Emmy”.
Īpašu noskaņu “The Grand Stars Orchestra” uzstāšanās reizēm piešķir izcili solisti — tādu šovu kā “The Voice” un “X-Factor” dalībnieki un finālisti. Simfoniskais orķestris un vokālais ansamblis šo šovu Rīgā prezentēs pirmo reizi, un katru uzstāšanos pavadīs iespaidīgs gaismu šovs ar īpašām videoprojekcijām.
Šovs “Hollywood Music Experience” Latvijā notiks plašas Eiropas koncerttūres ietvaros. Koncerta ilgums — aptuveni 2 stundas un 40 minūtes, ieskaitot starpbrīdi. Biļetes pieejamas visās “Biļešu Serviss” kasēs.