Elektronikas pionieri "Kraftwerk" pieskandē "Palladium"; 16.11.2025.
Grupas koncertcikls veltīts apvienības garajam radošajam ceļojumam, kas plašākai publikai sākās pirms 50 gadiem līdz ar nozīmīgo albumu “Autobahn”.
Elektroniskās mūzikas leģendas "Kraftwerk" uzstājas ar šovu "Palladium". FOTO
16. novembrī Rīgas koncertzālē “Palladium” vērienīgās multimediju turnejas ietvaros koncertēja elektroniskās mūzikas pionieri, vācu grupa “Kraftwerk”. Šis koncertcikls veltīts apvienības garajam radošajam ceļojumam, kas plašākai publikai sākās pirms 50 gadiem līdz ar nozīmīgo albumu “Autobahn”.
Divu stundu garā audiovizuālā priekšnesuma laikā izskanēja visi grupas pazīstamākie hiti: The Man-Machine, Spacelab, The Model, The Robots, Autobahn, Computer Love, Tour de France, Radioactivity, Musique Non Stop u.c.
"Apvienojot īpašo mūzikas, vizuālo un izpildījuma mākslu, “Kraftwerk” koncerti ir patiess "Gesamtkunstwerk - absolūts mākslas darbs", šādi apvienība pieteikta "Palladium" mājaslapā.
"Nav pārspīlēti apgalvot, ka “Kraftwerk” elektroniskajā mūzikā ir gandrīz tikpat nozīmīgi, kā “Beatles” popmūzikā kopumā. 60.gadu nogalē izveidotais kvartets, kura galvenais radošais spēks ir Diseldorfas konservatorijas absolventi Ralfs Hiters un Florians Šneiders, bija tik ļoti progresīvi savam laikmetam, ka ietekmējuši ārkārtīgi plašu mūsdienu muzikālo žanru amplitūdu no Detroitas tehno līdz hiphopam, un no EDM līdz datorizētam sintpopam. “New Order” un Madonna adoptējuši viņu kompozīcijas saviem sempliem, “Coldplay” izmanto Computer Love motīvu savam hitam Talk, bet Deivids Bovijs pat nosaucis vienu dziesmu Šneidera vārdā. Desmitiem, ja pat ne simtiem mūziķu atzinuši “Kraftwerk” par savām autoritātēm.
Sākotnēji eksperimentējot vācu krautroka žanrā, 70.gadu vidū “Kraftwerk” pievēršas elektroniskās mūzikas radīšanai. Izmantojot sintezatorus, bungmašīnas, balss pārveidotājus, semplerus, kā arī pašu radītus instrumentus, viņi slavenajā “Kling Klang” mājas studijā pamazām attīsta tikai sev raksturīgu stilu, ko nodēvē par “robotu popu”. Lipīgas melodijas, kuras mijas ar ritmu, kas atkārtojas; izteikti industriāli elektronisks skanējums ar atsvešināti pārveidotu “robota” vokālu ir tipisks grupas rokraksts.
Papildu noslēpumainību rada koncertos gandrīz statiskie 4 mūziķi pie elektroniskajiem instrumentiem un kopumā ļoti skopā komunikācija ar skatītājiem. Arī medijiem reti izdodas iegūt kādu grupas dalībnieku interviju vai komentāru. Kā uzsver patlaban vienīgais “Kraftwerk” oriģinālais dalībnieks Ralfs Hiters, viņi vienmēr uzskatījuši, ka grupas daiļradei jārunā pašai par sevi un komentāri ir lieki.
Pirmo plašāko atpazīstamību kvartets iegūst ar albumu “Autobahn” (1974), kam seko aizvien populārākie “Trans-Europe Express” (1977) un “Man-Machine” (1978). Astoņdesmitajos līdz ar albumiem “Computer World” un “Electric Cafe” grupas skanējumā parādās arī mazliet liriskākas notis. Kopumā grupa izdevusi 10 studijas albumus, divus koncertierakstus un vienu remiksu albumu.
2014. gadā Ralfs Hiters un viņa bijušais radošais partneris Florians Šneiders tika apbalvoti ar “Grammy” Mūža ieguldījuma balvu, bet 2021.gadā grupa uzņemta Rokenrola slavas zālē. Lai arī “Kraftwerk” dalībnieki atzinušies, ka vislabāk jūtas savā “Kling Klang” studijā, kur atkal un atkal perfektā rūpībā tiek slīpēts skanējums, koncerti vienmēr bijuši nozīmīga viņu izpausmes daļa. Taču arī tad skaņai un vizuālajam vēstījumam jābūt nostrādātam līdz absolūtām niansēm. Tāpēc kvartetu nevar dēvēt par intensīvi koncertējošu un katra viņu uzstāšanās ir patiešām īpašs, labi izplānots šovs," uzsvērts koncerta pieteikumā.