FOTO: "Palladium" jaudīgi izskan repera Reika koncerts

Aizvadītajā nedēļā 14. novembrī koncertzāle “Palladium” pārvērtās par vietu, kur satiekas mūzika, vizuālais mākslinieciskums un patiesa enerģija. Arvis Reiks saviem klausītājiem dāvāja ne tikai koncertu, bet iespaidīgu audiovizuālu šovu, kas pārliecinoši pierādīja - Latvijas hiphopa skatuve var būt gan jaudīga, gan estētiski izsmalcināta.
Jau no pirmajām koncerta minūtēm bija skaidrs, ka šis vakars būs īpašs. Detalizēti izstrādātās gaismu spēles, dinamiskie ritmi un personīgie video stāsti radīja atmosfēru, kas ļāva skatītājiem ielūkoties dziļāk mākslinieka pasaulē. Reiks uz skatuves bija vienlaikus precīzs un nevaldāms — ar enerģiju, kas pārņēma visu zāli. Vakara kulmināciju papildināja virkne pārsteiguma viesu. Uz skatuves kāpa Deniss, Lelde Dreimane, Emilija, Esmeralda, Jānis Krūmiņš, "Fakts", Patrisha, Danny Silver, Krisiic, un par vienu no neaizmirstamākajiem momentiem kļuva Elizabetes Gulbes uzstāšanās — viņas priekšnesums ar arfu, instrumentu, ko repa koncertos redzam ārkārtīgi reti, radīja unikālu un nebijušu piesātinājumu gan mākslinieciski, gan audiāli.
Reika koncerts “Palladium” bija apliecinājums tam, ka mūzikai ir spēks pārsteigt, pārkāpt žanru robežas un radīt kopības sajūtu. Tas bija vakars, kurā katrs skatītājs saņēma vairāk nekā gaidīja – stāstu, enerģiju, pārsteigumus un īstu māksliniecisku piedzīvojumu. “Koncerts sanāca tieši tāds, kādu to vēlējos. Gan vizuāli, gan enerģētiski, izveidojot jautru un tajā pašā laikā dažādu emociju apvienojumu, ar ko esmu vēlējies dalīties. Milzīgs paldies visiem, kuri bija un ir ar mani,” saka Reiks.