Mesa triumfāli atgriežas Xiaomi Arēnā – izskanējis lielkoncerts “Atbalss”
Mūzikas projekts Mesa (īstajā vārdā Gatis Irbe) sestdien, 6. decembrī, ar grandiozu turnejas "Atbalss" noslēguma lielkoncertu piepildīja "Xiaomi Arēnu".
FOTO: Xiaomi Arēnā grandiozi izskan Mesa lielkoncerts “Atbalss”
Mūzikas projekts Mesa (īstajā vārdā Gatis Irbe) sestdien, 6. decembrī, ar grandiozu turnejas "Atbalss" noslēguma lielkoncertu piepildīja "Xiaomi Arēnu".
Lielkoncerts klausītājiem piedāvāja tradicionālo pilno skanējumu — paplašinātu pavadošo sastāvu un īpaši uzaicinātus viesmāksliniekus.
"Savstarpējā mijiedarbība ar koncerta klausītāju – kā mūsu izdziedātās rindas, tā publikas atkārtotās, ir tas patīkamais moments, ar ko mums asociējās šis tūres nosaukums,” sacīja Gatis Irbe.
MESA atgriešanās Latvijā lielākajā iekštelpu pasākumu norises vietā notika pēc vairāk nekā piecu gadu pārtraukuma. Iepriekš projekts Arēnā Rīga aizvadījis divus pilnībā izpārdotus koncertus. Ar trim Zelta statusu ieguvušiem albumiem MESA joprojām ierindojas starp visvairāk straumētajiem mūzikas projektiem Latvijā.