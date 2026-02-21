Nansija Garkalne spridzina ar savu stilu un saka: "Dāviniet man gredzenus!"
Nansija Garkalne ir no cilvēkiem, kurus nevar nepamanīt. 2024. gadā viņa ieguva pirmo vietu TV šovā "Balss maskā", plašākai publikai atklājot arī savu muzikālo talantu. Zināma arī kā Latvijas Televīzijas konkursa "Supernova" fināliste ar dziesmu "#010126 CODA". Nansija (pazīstama arī kā Tikasha Sakama) skaidri formulē savu radošo kodolu: būt patiesai pret sevi. Šī patiesība izpaužas ne tikai mūzikā, bet arī katrā viņas vizuālajā tēlā.
"Zelta mikrofona" nominācijas fotogrāfijā Nansijas tēls ir spilgts piemērs tam, kā ikdienas apģērbs var kļūt par manifestu. Gandrīz viss tērps iegādāts humpalās, izņemot cepuri. Berete no "Ballzy" sākotnēji šķitusi “ne viņai”, taču tieši logotips tai piešķīris sportisku, mazliet dumpīgu noskaņu, kas noārda klasisko franču romantiku. Tā šobrīd ir viņas mīļākā micīte.
Svārki uz biksēm, sportisks krekls ar elegantu kaklasaiti, gredzenu tik daudz, ka pirkstus gandrīz nevar salocīt. “Man laikam patīk vilkt to, ko citi parasti neizvēlas,” komentē dziedātāja.
Manikīrs kā personības turpinājums
Ja kādreiz Nansijai būtu klasisks franču manikīrs, draugi noteikti satrauktos. Nagi viņai nav tikai detaļa – tie ir koptēla mugurkauls. Kičīgi, drosmīgi, rotaļīgi – tie runā vēl pirms pašas Nansijas. Šobrīd lielāko daļu dizainu viņa uztic savas labākās draudzenes Artas Ločmeles studijai. “Manikīrs ir svarīga manis sastāvdaļa,” Nansija saka. Un tas ir jūtams – gadu no gada.
Copy-paste ar Justu
Fotogrāfija ar Justu tapusi pasākumā ar "Sekss un lielpilsēta" tematikas noskaņu. Uzdevums – ņemt līdzi labāko draudzeni. Izvēle bija acīmredzama. Abiem mājās līdzīgas žaketes, šorti, vienādas kurpes. Kāpēc gan neiet kopā pilnīgi saskaņoti? Tā netīšām vai tīšām tapa copy-paste tēli – ar humoru, pašironiju. Ja jau nešķirami, tad pa īstam.
Sportiska ādas jaka
Klasiskā melnā ādas jaka Nansijai šobrīd šķiet par “smagu”. Tā prasa citu auru. “Ādas jaka patiesībā nav apģērba gabals, kurā mani var bieži redzēt. Man šķiet, ka tādas īstās melnās ādas jakas nepiestāv manam šī brīža stilam, parasti esmu no tām izvairījusies. Klasiska ādas jaka prasa citu noskaņu, raksturu un cilvēka auru. Tad nu es netīšām uzgāju sarkanu bombertipa ādas jaku, par kuru arī sākumā šaubījos, bet beigās labi iemiesoju. Ir krāsa, ir forša forma, un sarkans man vispār patīk,” priecājas dziedātāja.
Slāņi kā spēle un matemātika
Slāņošana Nansijai ir radošs uzdevums. Krāsu gamma, kompozīcija, proporcijas – apģērbs tiek uztverts kā matemātikas uzdevums. “Man patīk uzdrošināties. Skatos krāsu gammu, kompozīciju. Uz apģērbu raugos kā uz mākslas darbu, kurā strādā dažādi likumi un paņēmieni. Paskatos arī, kas ir modīgi, iedvesmojos, tad pati izdomāju kaut ko. Man patīk sevi izaicināt – ko es ar šiem trim apģērba gabaliem varu interesantu izdarīt. Un tad tā man ir kā spēle, kā matemātisks uzdevums izdomāt radoši, kā savilkt šos trīs neordināri. Citam var likties “pilnīgs murgs”, bet neesmu jau nauda, kas visiem var patikt. Neviens nav.”
Apavi, kuri pārsteidz!
Nansija atklāj, ka spēj kombinēt arī neiedomājamo. “Man nereti skapī ir kāds apģērba gabals, ko žēl likvidēt, un domāju – nu, noteikti pienāks tā diena, kad atradīšu, ar ko šo uzvilkt. Tā nu arī bija! Oranžā žakete ilgi gaidīja savu iznācienu. Nesen atradu internetā oranžos pūkainos zābakus, domāju, ka tas patiešām ir mans un sen tādus esmu gribējusi. Tad nu atnāca, un domāju, ar ko lai tādus oranžus tagad savelk, ļoti specifiska krāsa... Un tad atradu veco žaketi! Savilku kopā ar diviem svārkiem, savu mīļo cepuri, un sagāja. Pieklājīgi, bet tajā pašā laikā rotaļīgi.”
Talismani
Nav viena mīļākā apģērba, bet ir miljons gredzenu. Tie ir Nansijas talismans. Lielie, kas neder, tiek pieturēti ar mazajiem. Praktiski, ironiski un ļoti viņai raksturīgi. “Dāviniet man gredzenus,” viņa smejas, un tu saproti, ka tas nav joks.