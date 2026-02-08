Mūziķim bija vien 47 gadi.
47 gadu vecumā mūžībā devies grupas “3 Doors Down” solists Breds Arnolds
Sestdien, 7. februārī, pēc cīņas ar vēzi mūžībā devies populārās rokgrupas "3 Doors Down" solists un viens no dibinātājiem Breds Arnolds.
Mūziķis bija vien 47 gadus vecs, vēsta BBC. Pagājušajā gadā viņam tika diagnosticēts nieru vēzis. Saskaņā ar grupas paziņojumu Arnolds aizgāja mūžībā miegā, klātesot ģimenes locekļiem.
Grupas "3 Doors Down" izrāviens notika 2000. gadā ar hitu "Kryptonite", kas sasniedza "Billboard Hot 100" topa 3. vietu un tika nominēts "Grammy" balvai. Citu nozīmīgāko skaņdarbu vidū minamas arī dziesmas "Here Without You" un "When I’m Gone".