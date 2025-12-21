65 gadu vecumā mūžībā devusies Holivudas aktiera Džordža Klūnija māsa Adēlija. "Nekad neesmu saticis tik drosmīgu cilvēku..."
Pēc smagas cīņas ar vēzi, 65 gadu vecumā mūžībā devusies Holivudas aktiera Džordža Klūnija māsa Adēlija "Ada" Zeidlere.
"Mana māsa Ada bija mans varonis," sacīja Klūnijs emocionālā paziņojumā. "Viņa stājās pretī vēzim ar drosmi un humoru. Nekad neesmu saticis tik drosmīgu cilvēku. Amalai un man viņa ļoti, ļoti pietrūks."
Adēlija dzimusi 1960. gada 2. maijā Losandželosā žurnālista Nika Klūnija un rakstnieces Ninas Brūsas Vorenas ģimenē. Viņa vairāku gadu garumā strādāja par mākslas skolotāju Kentuki štata pamatskolā. Viņas nekrologā rakstīts, ka Adēlija bija: “talantīga māksliniece, kas dalījās ar savām prasmēm ar savas pamatskolas bērniem". "Viņa mīlēja lasīšanu un bija vietējā grāmatu kluba dalībniece.”
1987. gada martā Ada apprecējās ar bijušo armijas kapteini Normanu Zeidleri. Kā atceras viņas māte: “Visa pilsēta palīdzēja īstenot kāzās. Mēs nebūtu to paveikuši bez viņiem.” Kāzās Svētos Rakstus lasīja Džordžs Klūnijs, bet viņu tante Rozmarija Klūnija veltīja jaunlaulātajiem romantisku balādi. Adēlijai ir divi bērni – dēls Niks un meita Elisone, kā arī brālis Džordžs. Viņas vīrs nomira 2004. gadā no sirdslēkmes.