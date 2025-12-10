55 gadu vecumā pēc cīņas ar smagu slimību mūžībā devusies slavenās grāmatas "Šopaholiķes atzīšanās" autore
55 gadu vecumā, pēc cīņas ar agresīvu smadzeņu vēzi, mūžībā devusies slavenā britu rakstniece Sofija Kinsela, jeb īstajā vārdā Madelēna Vikhema (1969-2025).
Trešdien viņas sociālo mediju kontos tika publicēts sekojošs paziņojums: "Ar dziļām skumjām paziņojam, ka šorīt mūžībā devusies mūsu mīļotā Sofija (jeb Medija, jeb Māmiņa). Viņas pēdējās dienas bija mierpilnas un piepildītas ar mīlestību: ģimenes kompāniju, mūziku, siltumu, prieku un Ziemassvētku gaidām."
2024. gada aprīlī Vikhema paziņoja, ka 2022. gada beigās viņai tika diagnosticēta glioblastoma - agresīvs smadzeņu vēzis. Neilgi pēc diagnozes saņemšanas, viņai tika veikta operācija, bet pēc tam staru terapija un ķīmijterapija.
Kinsellas grāmatas ir pārdotas vairāk nekā 50 miljonos eksemplāru vairāk nekā 60 valstīs visā pasaulē, un tulkotas vairāk nekā 40 valodās. Vikhema iemantoja pasaules līmeņa slavu 200. gadā, kad ar pseidonīmu Sofija Kinsela izdeva romānu "Šopaholiķes atzīšanās", kas kļuva par pirmo no desmit grāmatu sērijas par Bekiju Blūmvudu – žurnālisti, kura ir atkarīga no iepirkšanās.
Papildus “Šopoholiķes” grāmatu sērijai, viņa publicējusi arī virkni populāru romānu, tostarp "Can You Keep a Secret?", "The Undomestic Goddess "un "The Burnout", kā arī bērnu un jauniešu literatūru. Viņas darbi iemantoja tik plašu popularitāti pasaulē, ka Madelēna nereti tika dēvēta par "Romantisko komēdiju karalieni".