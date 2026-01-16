Sēras karaļnamā. Pils paziņo par iemīļotas princeses došanos mūžībā
Paziņots, ka 83 gadu vecumā mirusi princese, kura cieši saistīta ar Spānijas, Grieķijas un Dānijas karaliskajām ģimenēm un bija ļoti iemīļota karaliskā persona.
83 gadu vecumā mūžībā devusies ļoti cienīta un mīlēta princese, kurai bija saikne ar vairākām Eiropas karaliskajām ģimenēm. Madrides Sarsuelas pils paziņojumā apstiprināts, ka Grieķijas un Dānijas princese Irēne mirusi pēc pēdējā laikā piedzīvotām veselības problēmām. Princese bija Spānijas karalienes Sofijas māsa.
Paziņojumā teikts: “Ar dziļām skumjām Grieķijas karaliskā ģimene paziņo, ka Viņas Karaliskā Augstība princese Irēne, mīļotā māsa un tante, ceturtdien, 2016. gada 15. janvārī, plkst. 11.40 pēc vietējā laika, aizgājusi mūžībā Sarsuelas pilī Madridē, tuvinieku ieskauta. Sīkāka informācija par bēru ceremoniju tiks paziņota vēlāk.”
Jau šīs nedēļas sākumā Spānijas bijusī karaliene Sofija atcēla visas ieplānotās publiskās vizītes, jo viņas māsas veselības stāvoklis bija pasliktinājies un tika raksturots kā smags. Abas māsas bija mirušā Grieķijas karaļa Pāvila un karalienes Frederikas meitas. Viņu brālis bija Grieķijas karalis Konstantīns, kurš mūžībā devās 2023. gadā.
Irēne nekad neapprecējās un bija ļoti tuva savai māsai, tāpēc pēc Sofijas laulībām ar karali Huanu Karlosu dzīvoja netālu no viņas – apartamentos Spānijā.
Pēdējo reizi Irēne publiski manīta aptuveni pirms gada Atēnās, sava brāļadēla Grieķijas prinča Nikolaosa un Hrisi Vardinogianni kāzās, kur viņa ieradās ratiņkrēslā. Kad Irēnei bija labāka veselība, viņa bieži redzēta kopā ar savu māsasdēlu, pašreizējo Spānijas karali Felipi, un viņa ģimeni – karalieni Letīciju, princesi Leonoru un princesi Sofiju.
Bijušajai Grieķijas karaliskajai ģimenei ir ciešas saites ar Lielbritānijas karaļnamu. Karalienes Elizabetes II dzīvesbiedrs, nelaiķis princis Filips pasaulē nāca Korfu salā un bija Irēnes tēva, karaļa Pāvila, pirmās pakāpes brālēns. Irēnes nelaiķis brālis karalis Konstantīns bija tuvs karaļa Čārlza draugs un prinča Viljama krusttēvs. Viņš bija arī Kentas prinča un princeses meitas lēdijas Gabrielas Kingstonas krusttēvs.
2024. gada februārī, gadu pēc nāves, Vindzorā bija sarīkots piemiņas dievkalpojums. Lielbritānijas karalis Čārlzs nevarēja piedalīties Konstantīna bērēs Atēnās iepriekš saplānoto saistību dēļ (to skaitā bija valstiska tikšanās Kipras prezidentu), un viņu pārstāvēja monarha princese Anna. Konstantīns, kurš mira slimnīcā Atēnās, tronī kāpa 1964. gadā 23 gadu vecumā. Jaunais karalis, kurš bija izcīnījis olimpisko zeltu burāšanā, sākotnēji baudīja lielu tautas popularitāti.
Viņš apprecējās ar Dānijas karaļa Frederika IX jaunāko meitu princesi Annu-Mariju, kura tobrīd bija tikko sasniegusi 18 gadu vecumu. Viņiem piedzima pieci bērni: princese Aleksija, kroņprincis Pavloss (viņš skolojies Sandhērstā un dienējis britu karaliskajā armijā), princis Nikolaoss, princese Teodora (viņa ir aktrise) un princis Filiposs. Viņi dzīvo Eiropā un Ņujorkā.
Tomēr jau līdz 1965. gadam Konstantīns bija zaudējis lielu daļu tautas atbalsta, aktīvi iesaistoties politiskajās intrigās, kas noveda pie demokrātiski ievēlētās premjerministra Georga Papandreu vadītās Centra savienības valdības krišanas.
Šis notikums destabilizēja konstitucionālo kārtību un 1967. gadā noveda pie militārā apvērsuma. Galu galā Konstantīns bija spiests doties trimdā. 1973. gadā diktatūra atcēla monarhiju, un pēc demokrātijas atjaunošanas 1974. gadā notikušais referendums sagrāva visas Konstantīna cerības vēlreiz valdīt. Viņš daudzus gadus dzīvoja trimdā Londonas priekšpilsētā, līdz 2013. gadā atgriezās dzimtenē.