foto: Alamy/ Vida Press
Grieķijas princese Irēne 2014. gadā.
Sēras karaļnamā. Pils paziņo par iemīļotas princeses došanos mūžībā

Gerda Ansone

Paziņots, ka 83 gadu vecumā mirusi princese, kura cieši saistīta ar Spānijas, Grieķijas un Dānijas karaliskajām ģimenēm un bija ļoti iemīļota karaliskā persona.

83 gadu vecumā mūžībā devusies ļoti cienīta un mīlēta princese, kurai bija saikne ar vairākām Eiropas karaliskajām ģimenēm. Madrides Sarsuelas pils paziņojumā apstiprināts, ka Grieķijas un Dānijas princese Irēne mirusi pēc pēdējā laikā piedzīvotām veselības problēmām. Princese bija Spānijas karalienes Sofijas māsa.

foto: CAMERA PRESS/ROTA / Vida Press
Princese Teodora, princis Filiposs, Spānijas karaliene Sofija un Grieķijas princese Irēne piemiņas dievkalpojuma laikā Vindzorā, kas 2024. gadā bija rīkots gadu pēc karaļa Konstantīna nāves.
Princese Teodora, princis Filiposs, Spānijas karaliene Sofija un Grieķijas princese Irēne piemiņas dievkalpojuma laikā Vindzorā, kas 2024. gadā bija rīkots gadu pēc karaļa Konstantīna nāves.

Paziņojumā teikts: “Ar dziļām skumjām Grieķijas karaliskā ģimene paziņo, ka Viņas Karaliskā Augstība princese Irēne, mīļotā māsa un tante, ceturtdien, 2016. gada 15. janvārī, plkst. 11.40 pēc vietējā laika, aizgājusi mūžībā Sarsuelas pilī Madridē, tuvinieku ieskauta. Sīkāka informācija par bēru ceremoniju tiks paziņota vēlāk.”

Jau šīs nedēļas sākumā Spānijas bijusī karaliene Sofija atcēla visas ieplānotās publiskās vizītes, jo viņas māsas veselības stāvoklis bija pasliktinājies un tika raksturots kā smags. Abas māsas bija mirušā Grieķijas karaļa Pāvila un karalienes Frederikas meitas. Viņu brālis bija Grieķijas karalis Konstantīns, kurš mūžībā devās 2023. gadā.

foto: Stefanos Kyriazis/ZUMA Press Wire / SplashNews.com/ Vida Press
Princese Irēne pērn februārī ratiņkrēslā apmeklēja Grieķijas prinča Nikolaosa un Hrisi Vardinogianni kāzas Atēnās.
Princese Irēne pērn februārī ratiņkrēslā apmeklēja Grieķijas prinča Nikolaosa un Hrisi Vardinogianni kāzas Atēnās.

Irēne nekad neapprecējās un bija ļoti tuva savai māsai, tāpēc pēc Sofijas laulībām ar karali Huanu Karlosu dzīvoja netālu no viņas – apartamentos Spānijā.

Pēdējo reizi Irēne publiski manīta aptuveni pirms gada Atēnās, sava brāļadēla Grieķijas prinča Nikolaosa un Hrisi Vardinogianni kāzās, kur viņa ieradās ratiņkrēslā. Kad Irēnei bija labāka veselība, viņa bieži redzēta kopā ar savu māsasdēlu, pašreizējo Spānijas karali Felipi, un viņa ģimeni – karalieni Letīciju, princesi Leonoru un princesi Sofiju. 

foto: GTres / SplashNews.com
Karaliene Letīcija ar vīramātes māsu princesi Irēni 2023. gadā.
Karaliene Letīcija ar vīramātes māsu princesi Irēni 2023. gadā.

Bijušajai Grieķijas karaliskajai ģimenei ir ciešas saites ar Lielbritānijas karaļnamu. Karalienes Elizabetes II dzīvesbiedrs, nelaiķis princis Filips pasaulē nāca Korfu salā un bija Irēnes tēva, karaļa Pāvila, pirmās pakāpes brālēns. Irēnes nelaiķis brālis karalis Konstantīns bija tuvs karaļa Čārlza draugs un prinča Viljama krusttēvs. Viņš bija arī Kentas prinča un princeses meitas lēdijas Gabrielas Kingstonas krusttēvs.

foto: PPE/Sipa USA/ Vida Press
Karaliene Sofija ar māsu princesi Irēni prinča Filiposa kāzās 2021. gadā.
Karaliene Sofija ar māsu princesi Irēni prinča Filiposa kāzās 2021. gadā.

2024. gada februārī, gadu pēc nāves, Vindzorā bija sarīkots piemiņas dievkalpojums. Lielbritānijas karalis Čārlzs nevarēja piedalīties Konstantīna bērēs Atēnās iepriekš saplānoto saistību dēļ (to skaitā bija valstiska tikšanās Kipras prezidentu), un viņu pārstāvēja monarha princese Anna. Konstantīns, kurš mira slimnīcā Atēnās, tronī kāpa 1964. gadā 23 gadu vecumā. Jaunais karalis, kurš bija izcīnījis olimpisko zeltu burāšanā, sākotnēji baudīja lielu tautas popularitāti.

foto: Alamy/ Vida Press
Karaliene Sofija ar māsu princesi Irēni 2016. gadā.
Karaliene Sofija ar māsu princesi Irēni 2016. gadā.

Viņš apprecējās ar Dānijas karaļa Frederika IX jaunāko meitu princesi Annu-Mariju, kura tobrīd bija tikko sasniegusi 18 gadu vecumu. Viņiem piedzima pieci bērni: princese Aleksija, kroņprincis Pavloss  (viņš skolojies Sandhērstā un dienējis britu karaliskajā armijā), princis Nikolaoss, princese Teodora (viņa ir aktrise) un princis Filiposs. Viņi dzīvo Eiropā un Ņujorkā.

Tomēr jau līdz 1965. gadam Konstantīns bija zaudējis lielu daļu tautas atbalsta, aktīvi iesaistoties politiskajās intrigās, kas noveda pie demokrātiski ievēlētās premjerministra Georga Papandreu vadītās Centra savienības valdības krišanas.

foto: Alamy/ Vida Press
Grieķijas karalis Pāvils ar karalieni Frederiku un bērniem kroņprinci Konstantīnu, princesēm Sofiju un Irēni aptuveni 1950. gadā.
Grieķijas karalis Pāvils ar karalieni Frederiku un bērniem kroņprinci Konstantīnu, princesēm Sofiju un Irēni aptuveni 1950. gadā.

Šis notikums destabilizēja konstitucionālo kārtību un 1967. gadā noveda pie militārā apvērsuma. Galu galā Konstantīns bija spiests doties trimdā. 1973. gadā diktatūra atcēla monarhiju, un pēc demokrātijas atjaunošanas 1974. gadā notikušais referendums sagrāva visas Konstantīna cerības vēlreiz valdīt. Viņš daudzus gadus dzīvoja trimdā Londonas priekšpilsētā, līdz 2013. gadā atgriezās dzimtenē.

