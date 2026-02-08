Viņu bieži notur par teju 20 gadiem jaunāku. Bijusī modele atklāj savus skaistuma noslēpumus
Bijušo modeli Džesiku Džerardu bieži notur par gandrīz divdesmit gadiem jaunāku, nekā viņa patiesībā ir.
“Cilvēki bieži saka, ka nespēj noticēt manam vecumam, un domā, ka esmu par 10 vai 15 gadiem jaunāka,” stāsta 40 gadus vecā Džesika.
“Mani bērni vēl ir mazi, tāpēc mani nesalīdzina ar viņu māsu, bet darba pasākumos cilvēki vienkārši pieņem, ka esmu tajā pašā vecumā, kur mani kolēģi, un mazliet apmulst, kad pasaku, cik man patiesībā ir gadu,” viņa piebilda.
Džerarda — bijusī modele, kura tagad strādā kiberdrošībā — pastāstīja arī, ka viņu mēdz uzrunāt jaunāki puiši, tostarp vīrieši divdesmit gadu vecumā, un ka viņai “reizēm prasa dokumentus”, kad viņa pērk, piemēram, vīnu vai veipu.
“Pēdējos piecos gados tā ir gadījies. Ir patīkami, kad tā notiek,” viņa atzina.
Atskatoties uz dzīvi, Džerarda sacīja: “Kad biju jaunāka, man likās, ka 40 ir ļoti daudz.”
Divu bērnu mamma piebilda, ka ir patīkami, ja cilvēki viņu uzskata par jaunāku, taču tas rada arī zināmu “spiedienu”.
Papildus regulāriem treniņiem Džerarda saka, ka jauneklīgais izskats saistīts arī ar to, kā viņa pielāgojusi ādas kopšanas rutīnu.
“Kad pirms 15 gadiem lūpu filleri kļuva populāri, likās, ka runa ir par lielākām lūpām, un gribas arvien vairāk un vairāk, bet, manuprāt, tas patiesībā liek izskatīties vecākai,” viņa sacīja. “Es gandrīz katru mēnesi veicu lūpu korekciju, un, tā kā to redzi katru dienu, tas kļūst kā atkarība, un pēc tam tas ‘pārceļas’ arī uz citām sejas zonām. To es nerekomendētu.”
Vēl viena lieta, kas, pēc Džerardas domām, rada bažas, ir sauļošanās.
“Kad biju jaunāka, es ļoti aizrāvos ar sauļošanos, un man vienmēr teica, cik tas ir kaitīgi, bet pēdējos piecos gados esmu pamanījusi, ka manas ādas tekstūra vairs neizskatās tik labi kā agrāk,” viņa skaidroja.
Izmēģinājusi “daudz ko”, tostarp mikroadatošanu, Džerarda sacīja: “Tagad es vairāk ieguldu ādas kopšanā — sejas procedūrās, un tas ir bijis lieliski. To es gribu uzturēt.”
Savukārt, runājot par vienu konkrētu līdzekli, kas viņai esot īpaši palīdzējis, Džerarda min recepšu krēmu ar tretinoīnu (A vitamīna atvasinājums). “Tas ir devis milzīgu atšķirību,” viņa teica.