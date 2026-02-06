“Ieskrējusi sienā”? Austrāliešu monētas ar karalieni Elizabeti II izraisījušas vētru sociālajos tīklos
Divas piemiņas monētas ar karalienes Elizabetes II attēlu, ko laiduši klajā austrālieši, izraisījušas sašutumu – kritiķi apgalvo, ka tajās nelaiķe monarhe izskatās tā, it kā būtu “ieskrējusi sienā”.
Organizācija “Royal Australian Mint” sociālajos tīklos publicēja ierobežota tirāžas monētu attēlus. 5 Austrālijas dolāru un 50 centu sudraba monētas izgatavotas, lai atzīmētu karalienes dzimšanas simtgadi.
Lai gan daļa monētu kolekcionāru jauno izlaidumu uzņēma pozitīvi, citi uzskatīja, ka dizains maz līdzinās nelaiķei karalienei. “Tas laikam ir visnepatīkamākais portrets uz monētas,” rakstīja kāds kritiķis, līdzās daudziem citiem negatīviem komentāriem internetā.
Pati organizācija aizstāvēja portretu, norādot: “Mūsu monētu attēli ne vienmēr spēj atainot visu dizaina skaistumu, kad tas ir iegravēts metālā.”
Cits komentētājs rakstīja: “Nav velti lielākā daļa portretu ir profilā. Izskatās, ka viņa tikko ieskrēja sienā.”
Trešais piebilda: “Ja es redzētu šo seju bez frizūras un pērlēm, nekad neuzminētu, kam tam vajadzēja būt.”
Daži kritiķi salīdzināja attēlu ar dažādiem TV tēliem, tostarp ar Miss Doubfaieru – izdomāto mājkalpotāju, kuru atveidoja nelaiķis Robins Wiliams.
Citi par dizainu izteicās pozitīvāk – to veidojis viens no kaltuves māksliniekiem. “Lieliski. Priecājos, ka viņi izlaida kaut ko, kas saistīts ar karalieni Elizabeti II – viņa ir pelnījusi īpašu atzinību,” rakstīja kāds atbalstītājs, bet cits lūdza: “Lūdzu, izvēlieties mani vienai no šīm monētām.”
Kāda sieviete, kas dzīvo ASV, sacīja, ka tā “izskatās pēc skaistas monētas”.
Neskatoties uz kritiku, kolekcionāri ziņoja, ka pieteikšanās izlozei bijusi pilnībā aizpildīta.