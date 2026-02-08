Viņš pasūtīja tikai 10 irbulīšus, bet tad situācija izgāja ārpus kontroles…
Stāsts ir par vīrieti, kurš "Amazon" mājaslapā pasūtīja irbulīšus.
Digitālā satura veidotāja Blando 26. janvārī publicētais video ir noskatīts 18,2 miljonus reižu. Blando stāsta, ka pasūtīja tikai vienu paciņu, kurā bija desmit melni metāla irbulīši.
"Es tos pasūtīju, jo man tie patīk, tie izskatās lieliski un tos var vienkārši nomazgāt," saka vīrietis.
Kad satura veidotājs paciņu saņēma, viņš bija patīkami pārsteigts, ka komplektā nāca vēl viena tāda pati paciņa.
"Padomāju, ļoti jauki no viņu puses," video saka Blando.
Taču tagad viņam jau bija 20 irbulīši. Pēc kāda laika viņš saņēma vēl vienu tādu pašu pasūtījumu, lai gan bija samaksājis tikai par pirmo. Tad vēl vienu. Un vēl. Un vēl… tagad viņam ir jau 100 irbulīši! Zemāk redzams šis video.
Ar to stāsts nebeidzās. Blando publicēja vēl vienu video, rādot, ka atkal saņēmis irbulīšus, un atzina – tā nav pirmā reize, kad ar viņu notiek kas tik dīvains.
"Pirms diviem gadiem es pasūtīju zeķes," vīrietis saka, atverot skapīti, kur trīs plaukti no augšas līdz apakšai ir pilni ar vienādām zeķēm. "Es joprojām nezinu, ko ar tām darīt!" viņš bļauj.
Jau nākamajā video Blando norāda, ka, tā kā "internets ir sajūsmā par to, ka es visu laiku saņemu irbulīšus", arī viņš ar nepacietību gaida nākamo piegādi.
"Es gribu sēdēt pie loga un gaidīt, kad atnāks "Amazon" piegādātājs. Ja viņš neatnāks, es būšus saskumis. Kas ar mani notiek?" jautā vīrietis.
Joks ir aizgājis tik tālu, ka vienas bonusa paciņas vietā viņš saņem divas vai pat vairāk. Blando sevi sācis dēvēt par irbulīšu karali – viņš iespraudis irbulīšus gar savas mājas ceļu, "lai "Amazon" piegādātājam būtu vieglāk viņu atrast", un pat sācis būvēt tornīti no tiem.
Jāatzīmē, ka Blando ir satura veidotājs, tāpēc viņš ir ieinteresēts piesaistīt auditorijas uzmanību jebkādā veidā — pat, iespējams, apzināti izspēlējot šo situāciju. Tomēr komentāros cilvēki jautā, vai viņš nejauši nav iegādājies abonementu, nodrošinot regulāras piegādes. Uz to Blando atbildējis: "Es pat nemaz nezinu, kā to izdarīt."
Vai tas viss notiek pa īstam, vai tā ir tika speciāli izspēlēta situācija, lieki teikt, ka cilvēki ir sajūsmā par šo saturu un ar nepacietību gaida ar ko tas viss beigsies.