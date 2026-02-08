Keitas Mosas mazā māsa piedzīvo "psiholoģisku sabrukumu" gadu pēc atteikšanās no slavenas pikantas vietnes, kas nesa 70 tūkstošus mārciņu mēnesī
Supermodeles Keitas Mosas jaunākā māsa Lotija Mosa atklājusi, ka šonedēļ piedzīvojusi psiholoģisku sabrukumu, ko izraisījušas problēmas ar karjeru un finansēm.
28 gadus vecā modele otrdien vietnē “TikTok” publicēja video, kurā atklāti atzina, ka jaunajā gadā ir pagājis tikai mazliet vairāk par vienu mēnesi, bet viņa jau jūtas nonākusi uz spēku izsīkuma robežas. Video fragmentā supermodeles Keitas Mosas (52) pusmāsa sacīja: “Godīgi sakot, esmu pilnīgi izsmelta. Šis ir pēdējais piliens. Šis gads ir īsta elle. Pagājis tikai mēnesis, un nav noticis nekas labs. Man ir jauns vīrietis – tas ir jauki. Taču šodien man bija psiholoģisks sabrukums – gan karjeras, gan naudas dēļ.”
Šis atklājums izskan gadu pēc tam, kad Lotija aizvadītā gada februārī pameta ienesīgo “OnlyFans” platformu, kur, kā ziņots, viņa pelnījusi no 30 līdz pat 70 tūkstošiem mārciņu mēnesī. Viņa aizgājusi no platformas, lai pievērstos citiem projektiem.
Jaunā vīrieša pieminēšana bija pirmā reize, kad Lotija publiski runāja par savu draugu, kuru pagājušajā nedēļā pieticīgi atrādīja savā “Instagram” lapā ar mīlīgu fotogrāfiju no sporta zāles. Attēlā viņa pozēja spoguļa priekšā, bet noslēpumainais vīrietis viņu apskāva no mugurpuses. Lai paturētu noslēpumā viņa identitāti, Lotija aizsedza viņa seju ar baltu emocijzīmju sirsniņu. “Zirga gads – jā, protams,” viņa ironiski piebilda savā jaunākajā video, atsaucoties uz ķīniešu horoskopa zīmi, kas simbolizē strauju izaugsmi. “Tas sāksies 17. februārī, tāpēc vēl ir laiks. Bet nopietni – kas vispār notiek?”
Modele atzina, ka pagājušā mēneša sākumā viņai bijušas lielas cerības: “Es domāju – jaunais gads būs daudz labāks. Pagājušais gads man bija elle, vispār sliktākais manā dzīvē. Un šogad es biju pārliecināta, ka viss mainīsies un tas būs labākais gads.” Viņa turpināja: “Laiks tikšķ, es gaidu, mīļie. Burtiski berzēju acis un mēģinu ieraudzīt, kur tad ir visas tās labās lietas.”
2024. gada beigās Lotija paziņoja, ka plāno pamest “OnlyFans”, lai koncentrētos uz citiem projektiem, tostarp podkāstu un darbu televīzijā. Toreiz viņa sacīja: “Es domāju, ka ar laiku pametīšu “OnlyFans” — ne jau kāda dēļ, bet tāpēc, ka esmu no tā izaugusi. Es kļūstu par sievieti, un, kad esmu kaut ko beigusi, tad esmu beigusi.”
Keitas Mosas māsa modele Lotija Mosa
Lēmums pamest pieaugušo satura platformu tika pieņemts pēc tam, kad Lotija atzina, ka šī karjera radījusi nopietnu spriedzi ģimenē, īpaši attiecībās ar māti Ingeru un māsu Keitu. “Kad atgriezos Apvienotajā Karalistē, es zaudēju daudz draugu modeļu aprindās,” Lotija iepriekš stāstīja. “Mana mamma ar mani nerunāja vairākas nedēļas, un ģimenē valdīja pilnīgs haoss.”
Lotija pievienojās “OnlyFans” 2021. gadā pēc pārcelšanās uz Losandželosu, skaidrojot, ka šajā platformā jutusies radoši brīvāka nekā tradicionālajā modelēšanā. Karjeras augstākajā punktā viņa “OnlyFans” pelnīja līdz pat 70 tūkstošiem mārciņu mēnesī, lai gan vēlāk atzina, ka ienākumi stabilizējušies ap 30 tūkstošiem mēnesī. Tomēr tam bija sava cena – no viņas atteicās modeļu aģentūra “Storm Management” un nācās saskarties ar kritiku modes industrijā.
“Viens no iemesliem, kāpēc vairs nenodarbojos ar klasisko modelēšanu, ir tas, ka publiskoju materiālus, kur esmu vairāk redzama kaila,” viņa sacīja podkāstā “Private Parts”. “Man žēl, ka industrija to īsti nepieņem.”
Modele atklāti runājusi arī par savām mentālās veselības problēmām, atkarībām un spiedienu dzīvojot slavenās māsas ēnā. 2022. gada februārī viņa iestājās rehabilitācijas centrā, lai cīnītos ar kokaīna atkarību un depresiju, šo lēmumu raksturojot kā labāko izvēli savā dzīvē. “Es biju ļoti nomākta, ļoti nelaimīga, nespēju no rītiem piecelties no gultas, un pienāca brīdis, kad sapratu – es tā vairs nevaru,” viņa iepriekš atzina.
Keita Mosa ar māsu Lotiju
Britu supermodele Keita Mosa ar 17 gadus veco māsu Lotiju zīmola „Topshop” modes skatē.
Lotija arī atklāja, ka jau 13 gadu vecumā, uzsākot modeles gaitas, jutusi milzīgu spiedienu līdzināties Keitai – gan izskatā, gan dzīvesveidā. “Karjeras sākumā mani nepārtraukti salīdzināja ar viņu, un cilvēki gaidīja, ka būšu viņas kopija,” stāstīja Lotija. “Bija milzīgs spiediens izskatīties un dzīvot kā viņai, un es iemēģināju arī ballīšu dzīvesveidu. Toreiz tas bija veids, kā palikt tievai.”
2024. gadā Lotija nonāca slimnīcā pēc svaru samazinošā medikamenta “Ozempic” lietošanas dēļ. Šīs zāles viņai izraisīja krampjus un smagu atūdeņošanos, kad viņa mēģināja atbilst nozares skaistuma standartiem.