"Viņš dzied vai tikai atvainojās?" - vairāki gadi pagājuši, bet šis video atkal iekarojis internetu
Platformā "TikTok" "uzpeldējis" video, kurā redzams, kā kāds jaunietis 2015. gadā uzstājās Lietuvas "X Faktorā". Sociālajos tīklos cilvēki viņa uzstāšanos sauc par "atvainošanās koncertu". Jaunietis sniedzis komentāru, kāpēc viss toreiz nogāja greizi.
"TikTok" algoritmam patīk brīžiem pārsteigt, jo šobrīd viens no virālākajiem video ir desmit gadus vecs. Tajā redzams, kā Jonatans Kazlauskis (Jonatanas Kazlauskas) 2015. gadā Lietuvas "X Faktorā" izpilda Džastina Bībera dziesmu "Sorry" (tulkojumā no angļu valodas – piedod). Priekšnesuma laikā Kazlauskis aizmirst dziesmas vārdus, neveikli dejo un dzied greizi. Jaunietis vairākas reizes atkārto "sorry" (piedod), taču nenodzied īstos dziesmas vārdus. "YouTube" šis video skatīts 42 tūkstošus reižu.
Par spīti šim priekšnesumam viņš netika izslēgts no konkursa, jo toreiz par to, kurš paliek šovā, balsoja skatītāji. Medijos tiek ziņots, ka jaunietis pat ieguva astoto vietu.
"TikTok" platformā 27. janvārī lietotāja @riskyhack2 augšupielādētais video jau ir noskatīts 1,9 miljonus reižu. Lietotājs raksta: "Temu Džastins Bībers". Komentāros cilvēki vēsta: "Viņš visu laiku tikai atvainojās", "Ne jau Džastina Bībera dziesma "Piedod", bet – piedod, Džastin Bīber”, "Esmu noskatījies šo video tik daudzas reizes, ka esmu aizmirsis dziesmas īstos vārdus", "Džeks cerēja, ka visi aizmirsīs viņa uzstāšanos, bet pēc 10 gadiem viņš kļuvis par vienu no pirmajiem 2026. gada mīmiem." Tāpat cilvēki komentāros raksta, ko jaunietis patiesībā nodziedāja: "Es vienkārši negribu teikt, ka tev tagad ir žēl, meitene. Ko tas nozīmē?"
Pēcāk sāka parādīties video, kuros cilvēki atdarina Jonatana "X Faktora" uzstāšanos. Zemāk redzams viens no tiem.
Kāpēc viss toreiz nogāja greizi?
Jonatans intervijā atzina, ka bijis ļoti satraucies.
"Es biju ļoti satraucies, un, manuprāt, man pietrūka laika sagatavoties. Man iedeva dziesmu piektdien, un bija dotas tikai divas vai trīs dienas, lai es to iegaumētu. Un es atceros, ka vienu nedēļu iepriekš biju nonācis slimnīcā visa tā stresa dēļ," dalās lietuvietis.
@overtime Jonatanas explains why he kept apologizing on X-Factor @Jonatanas.K (Sorry Guy) @hoopervalley #jonatanas #lithuania #sorry #performance #singing ♬ original sound - Overtime
Intervijas laikā Jonatans arī pastāstīja, ka viņam bija lojāli atbalstītāji, tāpēc viņš pēc šīs uzstāšanās netika izslēgts.
"Es pat atceros, ka arī pēc tam, kad man vajadzēja dziedāt vēl vienu Džastina Bībera dziesmu, es atkal kļūdījos, un arī vēlāk kļūdījos, bet viņi tāpat balsoja par mani," saka vīrietis.
Tieši dziedot Džastina Bībera dziesmu "Love Yourself", Jonatans vienā brīdī īsto vārdu vietā sāka dziedāt "sorry", pamudinot cilvēkus komentēt, ka "Džastins Bībers viņu nolādēja" un "X Faktors" bijis viņa "atvainošanās tūre".
Taču nedrīkst teikt, ka jaunietis uzstājās vienīgi slikti. Parādās arī video, kuros redzams, kā viņš citās reizēs dziedājis nekļūdoties. Daži komentē, ka viņš toreiz cilvēkiem patika, jo bija patiess, atvērts un jauks mākslinieks, un ka “katram gadās kļūdīties satraukuma dēļ – vai tāpēc ir jāmoka puisi desmit gadus vēlāk?”.
@texjohnson445 the bieber songs are cursed ig #meme #funny #xfactor #lithuania #justinbieber ♬ original sound - Tex Johnson