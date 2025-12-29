Britnija Spīrsa asi komentē ģimenes Ziemassvētku svinības, kurās pati nepiedalījās
Popzvaigzne Britnija Spīrsa nedēļas nogalē sociālajos tīklos publicēja asu vēstījumu, kritizējot savu ģimeni pēc tam, kad tā, šķiet, Ziemassvētkus svinējusi viena.
Nedēļas nogalē Spīrsa vietnē “Instagram” publicēja ierakstu līdzās izrotātas Ziemassvētku eglītes fotogrāfijai, ironiskā tonī komentējot, viņasprāt, ilgstošās sāpes, kas saistītas ar attiecībām ģimenē.
“Priecīgus nokavētus Ziemassvētkus manai skaistajai ģimenei, kas nekad mani nav ne necienījusi, ne sāpinājusi, nekad nav darījusi neko pilnīgi nepieņemamu un nav radījusi neaptveramu traumu – tādu, kuru nav iespējams salabot,” ironiski rakstīja Spīrsa. “Manai mīļajai, saldajai, nevainīgajai ģimenei… ļoti, ļoti atvainojos, ka šajos Ziemassvētkos biju aizņemta, bet es noteikti drīz parādīšos un jūs pārsteigšu.”
Ieraksts, šķiet, bija atbilde uz svētku fotogrāfiju, ar kuru nedēļas sākumā dalījās viņas jaunākā māsa Džeimija Lina Spīrsa. Attēlā redzams, kā Džeimija Lina svin svētkus kopā ar savu vīru Džeimiju Votsonu, meitām – 17 gadus veco Mediju un 7 gadus veco Aiviju –, kā arī māti Linnu Spīrsu un Britnijas dēlu Šonu Prestonu Federlainu.
Citā ieraksta rindkopā Spīrsa tieši vērsās pie savas māsasmeitas Aivijas, rakstot: “Sveika, skaistā Aivij… es tikai gribu tevi apskaut, mana mīlestība… lai Dievs jūs sargā, draugi.”
Ziemassvētku dienu Spīrsa pavadīja kopā ar savu jaunāko dēlu Džeidenu Džeimsu Federlainu (19). “Britnija lieliski pavadīja laiku, svinot Ziemassvētkus kopā ar Džeidenu,” izdevumam sacīja kāds avots. “Tie bija ļoti īpaši svētki.”
Dziedātāja kopš savas 13 gadus ilgās aizgādnības beigām 2021. gada novembrī ir atsvešinājusies no vairākiem ģimenes locekļiem. Šī juridiskā kārtība regulēja gan viņas personīgo, gan profesionālo dzīvi.
Kopš aizgādnības izbeigšanas Spīrsa vairākkārt – bieži vien sociālajos tīklos – ir runājusi par šī perioda emocionālo smagumu un sarežģītajām attiecībām ar radiniekiem, kuri bija iesaistīti šajā procesā. Lai gan attiecības ar ģimeni joprojām ir saspringtas, pēdējā laikā Spīrsa ir norādījusi, ka viņas saikne ar dēliem uzlabojas.