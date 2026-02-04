Lelde Dreimane noslēpumaini izsakās par nākotnes plāniem ar jauno sirdsāķīti
Aktieris Andris Bulis šovā “Slavenības. Bez filtra” viesojas pie kolēģes Leldes Dreimanes un viņas dzīvesbiedra Artūra. Tikšanās norisinājās Artūra celtajā brīvdienu namā, kas Bulim lika patiesā sajūsmā novērtēt saimnieka meistarību. Lai gan pats namīpašnieks pret savu veikumu izturas ar pieticību, Lelde neslēpj lepnumu, dēvējot mīļoto par cilvēku ar "zelta rokām".
Pāris, kas nesen uzsācis kopdzīvi, iekārtojis mājokli tā, lai aktrise justos īpaši gaidīta. Artūrs mīļotajai atvēlējis atsevišķu telpu, ko Lelde raksturo šādi: "Tā istaba būtībā ir pārbūvēta kā mans skapis. Tu atver durvis, un tu ieej nevis istabā, bet lielā, lielā skapī."
Runājot par to, kas gaidāms nākotnē, abi partneri saglabāja intrigu un konkrētas atbildes nesniedza. Lelde savu pozīciju pamatoja ar personīgo pārliecību: "Es nekad par saviem nākotnes plāniem nestāstu, kamēr tas nav noticis. Kad tas notiek, pat tad es nestāstu. Tikai tad, kad ir neiespējami noslēpt kaut ko. Tā kā tā."
Lelde Dreimane un viņas mīļotais Artūrs
Aktrise Lelde Dreimane un viņas mīļotais Artūrs Bernāts.
Tāpat aktrise, kura no Artūra jau saņēmusi solījuma gredzenu, deva mājienu par attiecību attīstības ātrumu: "Tā kā ir zirga gads, mēs arī dodamies tādā tempā. Solījums ir."