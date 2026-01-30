VIDEO: Lelde Dreimane stāsta, kāds bijis pirmais īstais randiņš ar mīļoto Artūru
Realitātes šova "Slavenības. Bez filtra" ietvaros aktieris Andris Bulis ciemojas pie amata māsas Leldes Dreimanes un viņas dzīvesbiedra Artūra. Lai gan sabiedrība abus iepazina kā cita šova dalībniekus, sarunā atklājās, ka Artūra simpātijas pret aktrisi uzplaukušas vēl pirms kameru ieslēgšanas.
Bulis atzīmēja, ka šis ir unikāls gadījums viņa pieredzē, kad pāris tiešām "saskatījušies šovā". Tomēr Lelde šo pieņēmumu papildināja ar būtisku niansi - Artūrs viņu jau iepriekš bija pamanījis uz teātra skatuves. Kamēr Bulis jokoja par kolēģes harizmu, Artūrs piebilda: "Es domāju, ka daudzi to nevar nepamanīt."
Lelde Dreimane un viņas mīļotais Artūrs
Kaut arī Artūrs aktrisi jau zināja, pati Lelde līdz pat šova sākumam viņu nepazina. Itālija kļuva par vietu, kur abi beidzot satikās klātienē. Skaidrojot savu izvēli par labu tieši Artūram, Lelde izcēla viņa nepagurstošo interesi. Kamēr aktrise vēlējās mierīgi atpūsties, Artūrs regulāri uzsāka sarunas. "Viņš visu laiku nāca, prasīja – ko es lasu, kādu grāmatu," atminas Lelde, kura sākumā uz šiem jautājumiem atbildējusi visai izvairīgi. Artūrs mērķtiecīgi centās būt pirmais, ko Lelde ierauga no rīta pie baseina. Aktrise sākotnēji to neuztvēra kā flirta mēģinājumu, domājot, ka vīrietis vienkārši bauda dienvidu sauli. Tikai pēc ilgstošas uzmanības apliecināšanas viņa nolēma dot Artūram iespēju: "Es domāju: "Labi. Ja reiz tu tik ļoti gribi, darām tā.""
Tā kā Artūrs projektā ienāca vēlāk, viņa stratēģija bija balstīta uz dāvanām, kas aizņēma gandrīz visu viņa koferi. "Lielākais bagāžas saturs bija dāvanas meitenēm. Līdz ar to man pat nebija iespējas paņemt līdzi sporta apavus," viņš atklāja. Šis apavu trūkums kļuva par iemeslu abu pirmajai tuvākajai sarunai. Lelde noorganizēja kopīgu braucienu uz veikalu, kas izvērtās par neoficiālu pirmo randiņu. "Un tad tas bija mūsu pirmais randiņš," secina Dreimane, uzsverot, ka tieši ceļā pēc kedām viņa sajutusi pirmo patieso dzirksteli un abpusējo saikni.