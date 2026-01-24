Lelde Dreimane un viņas mīļotais Artūrs
Aktrise Lelde Dreimane un viņas mīļotais Artūrs Bernāts.
Lelde Dreimane savu jauno mīļoto izzīlējusi kārtīs
Aktrisi Leldi Dreimani komēdijas "Ak, šis nevainīgais blefs!" pirmizrādē ar rožu klēpi un mīļiem vārdiem sveica viņas mīļotais Artūrs Bernāts. Šī bija Leldes un Artūra pirmā publiskā iznākšana sabiedrībā kā pārim.
Lelde Dreimane, kas gada sākumā piesaistīja plašu sabiedrības uzmanību, atklāti runājot par veidu, kādā direktors Juris Žagars viņai uzteicis štata vietu Dailes teātrī, aizvadītās nedēļas nogalē bija redzama uz citas skatuves. Viņa nospēlēja spilgtu lomu režisora Herberta Laukšteina jauniestudējumā – franču komēdijas "Ak, šis nevainīgais blefs!" pirmizrādē Ādažu Kultūras namā. Veroties priekškaram, aktrisi sirsnīgi sveica viņas mīļotais, uzņēmējs Artūrs Bernāts.
Lelde jau pirmizrādes laikā zinājusi, ka skatītāju rindās sēž Artūrs, viņa pēc iestudējuma stāstīja žurnālam "Kas Jauns". Kad izrāde bija beigusies, Artūrs nevis palūdza kultūras nama personālam nodot ziedus Leldei, bet pats personīgi devās līdz skatuvei un pasniedza mīļotajai krāšņo rožu pušķi. Lelde, pateicoties par ziediem, mīļi noglāstīja draugu. Šī neesot pirmā reize, kad Artūrs pēc izrādes pasniedz ziedus, atklāta ir aktrise. Viņa ļoti augstu vērtē drauga vīrišķīgās izpausmes: “Sauksim lietas īstajos vārdos, Artūrs ir drosmīgs vīrietis!”
Gan Lelde, gan Artūrs atklāj, ka šī nav gluži pirmā reize, kad abi kā pāris iznāk sabiedrībā: “Mēs jau kādu brītiņu izejam kopā. Jauno gadu svinot, ievietojām sociālajos tīklos kopbildi un parādījām jūtas publiski. Nupat bijām ceļojumā uz Ēģipti, kur Sīnaja kalnā man Artūrs pasniedza apsolījuma gredzenu. Taču šīs pirmizrādes svinības ir pirmais kopīgais publiskais pasākums.”
Komēdijas "Ak, šis nevainīgais blefs!" pirmizrāde Ādažos 2026. gada janvārī
2026. gada 17. janvārī Ādažu kultūras centrā norisinājās draiskās franču komēdijas "Ak, šis nevainīgais blefs!" pirmizrāde.
Kārtis rādīja, ka tur būs kas nopietns
Aktrises Lelde Dreimane un Linda Kalniņa pērn piedalījās TV šovā "Randiņš ar divām", kur šova laikā Itālijā, gleznainā Toskānas villā, piedzīvoja dažādas iepazīšanās. Kad jau šovs bija uzņēmis apgriezienus, tajā ieradās uzņēmējs Artūrs Bernāts. Lai gan šovu Lelde un Artūrs nepameta kā pāris, uzņēmējam tomēr bija izdevies iekarot Leldes simpātijas. Vēlāk tās pārauga mīlestības pilnās attiecībās. “Ja runājam par mūsu iepazīšanās stāstu, tad es saku, ka Artūrs atbrauca man pakaļ uz Itāliju. Viņš šovā pēkšņi ieradās, tad pazuda un atkal parādījās uz finālu. Vēl paguva uztaisīt drāmu... Nu, kaut kā tā. Jāteic, pirms šova biju pie savas taroloģes, kuru jau vairākus gadus apmeklēju. Gribēju runāt konkrēti par šo TV projektu. Viņa sāk smieties un saka: “Lelde, tur būs kaut kas ļoti nopietns!” Es atsmēju pretī, lai beidz muļķoties. Bet viņa uzstāja uz savu, ka kārtis tā rāda. Aizbraucu uz šovu un nodomāju, ka prognoze šoreiz ir maldinoša, taču pēc dažām dienām parādījās Artūrs. Tad gan sapratu, ka viņš ir tas, par ko mana taroloģe runāja.”
Artūrs ir pieņēmis faktu, ka Leldei kā aktrisei tiek pievērsta pastiprināta sabiedrības un mediju uzmanība: “Visiem pārējiem tiek ārējais Leldes veidols, man savukārt viņas iekšējais saturs.” Tiesa gan, arī Artūrs savulaik bijis uz skatuves un izmēģinājis spēkus dažādos skaistumkonkursos – "Mis un Misters Gulbene", "Mis un Misters Rīga" un "Mis un Misters Latvija 2008" –, kuros saņēmis arī dažādus titulus. Pašlaik Artūrs darbojas uzņēmējdarbībā, kas saistīta ar reklāmu. No iepriekšējām attiecībām viņam ir divas meitas.