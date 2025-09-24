Lelde Dreimane dalās savās atziņās: "Pasaule ir tāda, kādu to projicē mūsu prāts"
Dailes teātra un kino aktrise, dziedātāja Lelde Dreimane dalās savās atziņās par būtisko. Viņa tic, ka radošā vara un apziņa ir spēks, kas ļauj mainīt savu pasauli un radīt gaismu pat visdrūmākajos brīžos.
Es ticu, ka viss ir manā prātā. Tieši tur arī sākas mana pasaule. Ar domām, kuras es domāju, ar sajūtām, kuras sevī nesu un turu. Ar stāstiem, kurus atkal un atkal sev stāstu. Nereti es meklēju un gaidu, ka pasauli kāds mainīs no ārpuses, bet patiesībā tā mainās tikai tad, kad es pati mainu savas domas par to un savu domāšanas veidu. Salīdzinot varu teikt, ka manas domas ir kā filma, emocijas – gaisma un dzīve – ekrāns. Prāts rāda uz pasaules sienām manu iekšējo kino – manas cerības, manas bailes, manus sapņus un manas robežas. Un tikai tad, kad saprotu, kas notiek manī pašā, es spēju apzināti pārrakstīt scenāriju. Es nesu sevī apziņu, ka viss, ko redzu, izjūtu un piedzīvoju, – tas viss ir atspulgs manai domāšanai. Apzinos, ka tā nav ilūzija, bet gan mana radošā vara. Radošā vara izvēlēties, radošā vara pārveidot, kā arī radīt no jauna. Tieši tādēļ es izvēlos domāt un doties pretī gaismas ceļam. Izvēlos projicēt mieru. Izvēlos radīt ar ticību, atkal un atkal sev atgādinot, ka viss ir prātā un prāts ir brīvs.
Jau pavisam drīz pie skatītājiem nonāks jauns seriāls, kurā Leldei Dreimanei ir uzticēta viena no četrām galvenajām sieviešu lomām. Tas būs stāsts par draudzību, par attiecībām, dzīves līkločiem un klusajām tēmām, par kurām nerunājam skaļi. Filmēšana notiek gan Latvijā, gan Lietuvā, un aktrise atzīst, ka viss process ir ļoti aizraujošs. Gluži tāds pats, kāds būs pats seriāls. “Esmu pateicīga un iedvesmota, ka varu būt daļa no šī projekta. Smejamies, raudam, strīdamies, samierināmies… Viss gluži kā dzīvē, un šajā seriālā ikviens varēs redzēt sevi.”