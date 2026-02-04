Modeles Bella un Džidži Hadidas sēro par mīļota ģimenes locekļa nāvi
Modeles Bella un Džidži Hadidas, kā arī viņu brālis un pusmāsas, ar sirsnīgiem vārdiem godinājušas mīļu ģimenes locekli, kura vairs nav šai saulē.
Hadidu ģimeni piemeklējis sāpīgs zaudējums – viņi sēro par “ģimenes locekli, kas vienmēr paliks viņu sirdīs”.
Pāri varavīksnes tiltam sešu gadu vecumā devies Bellas un Džidži Hadidu ģimenes mīlulis – sunītis vārdā Deksters LE Hoins. Par to 31. janvārī vietnē “Instagram” paziņoja topmodeļu jaunākais brālis Anvars Hadids. Sērojošā ģimene apvienojās, lai godinātu savu četrkājaino draugu, kuru sirsnīgi dēvē par savu “mazo dēliņu”.
26 gadus vecais Anvars piemiņas vārdos atklāja, ka Deksters viņam izglābis dzīvību. “Tu ienāci manā dzīvē laikā, kad es katru dienu gribēju to izbeigt. Un šodien tu mani pameti… Esmu vairāk nekā jebkad gatavs dzīvot šo skaisto dzīvi. Cerēju, ka darīšu to kopā ar tevi, manu mazo dēliņ… bet es zinu, ka tu vienmēr būsi man līdzās,” viņš rakstīja.
Bella, Džidži un viņu pusmāsas Mariella un Alana komentāros pauda mīlestību un atbalstu. Arī Džidži savos “Instagram” stāstos dalījās ar personīgu veltījumu, publicējot sirsnīgu fotogrāfiju, kurā Deksters redzams kopā ar viņas piecus gadus veco meitu Kaju, kuru modele audzina kopā ar bijušo draugu Zeinu Maliku. “Lido augstu, mazais Dekster,” viņa rakstīja. “Tu biji īpašs un brīnišķīgs brāļadēls un brālēns.”
Savukārt Bella dalījās ar pašas sacerētu dzejoli, veltītu mazajam draugam: “Dekster, ak Dekster, mazs augumā, bet liels un sens dvēselē, gudrs kā joda, seja kā mazulim, sirds kā karotājam, acis, kas liecināja – tu uz šīs planētas esi bijis jau daudz, daudz reižu, seši gadi saldākās laimes uz šīs zemes,” rakstīja supermodele un aktīviste. “Tu mācīji mums mīlēt stiprāk, snaust dziļāk un ļoti nopietni sargāji savējos,” dzejolis turpinājās.
Ģimenes mamma Jolanda Hadida pie Bellas ieraksta pauda savas sāpes, rakstot: “Dusi mierā, mūsu skaistais eņģelīt,” savukārt tēvs Mohameds Hadids izteica cieņu un līdzjūtību.
Sēras skārušas arī ģimenes otru četrkājaino draugu – Austrālijas aitu suni vārdā Bīnss, kuru Bella iepriekš minējusi kā lielu atbalstu laikā, kad viņa cīnījās ar Laimas slimību.