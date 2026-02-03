Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - intrigas pilī un tiesas zālē, kā arī romantisks seriāls par hokejistiem
"Tet TV+" izklaides platformā, kas pieejama arī "Tet TV", šonedēļ skatieties stratēģiska realitātes spēli "Limuzīns dāvanā", seriālus "Heated Rivalry" un "The Rainmaker".
Spēle pilī
Klāt jauna stratēģiska realitātes spēle "Limuzīns dāvanā". Divpadsmit drosmīgi dalībnieki dzīvos pilī, kur ieradušies, saimnieces aicināti. Ar asu prātu, stratēģiju un viltību viņi mērosies spēkiem par iespaidīgu galveno balvu – pilnīgi jaunu automašīnu!
Jaunās televīzijas realitātes spēles “Limuzīns dāvanā” prezentācija; 02.02.2026.
Šova leģenda vēsta, ka pils saimniece negaidīti tikusi pie auto. Tā kā viņai nav ne autovadītāja apliecības, ne radinieku, kam mašīnu dāvināt, viņa ir nolēmusi atrast cienīgu īpašnieku starp divpadsmit rūpīgi atlasītiem svešiniekiem. Taču nekas netiek dots par velti – dalībniekiem būs jāpalīdz pils darbos, kā arī jāiesaistās stratēģiskā spēlē, lai tiktu pie kārotās balvas. Katram dalībniekam, ierodoties pilī, tiek piešķirta sava istaba un noslēpumaina lādīte – tikai vienā no tām slēpjas “limuzīna” atslēgas. Dalībnieks, kurš atslēgas atrod, kļūst arī par slepeno pils pārvaldnieku un nosaka, kurš pilī atpūtīsies, bet kuram būs jāveic pils darbi. Bet tie, kas strādās, par labi padarītu darbu iegūs pavedienu par atslēgas īpašnieku. Ja dalībniekiem izdosies atšķetināt un atklāt, kurš ir atslēgas īpašnieks, viņam šovs būs jāpamet un atslēga nonāks cita dalībnieka lādītē. Šovā uzvarēs un auto saņems tas dalībnieks, pie kura atslēga būs spēles beigās.
Realitātes spēle kanālā 360 un Tet TV+ redzama no 5. februāra katru ceturtdienas vakaru. Bet to, kas notiek aiz kadra un ko dalībnieki patiesībā domā par pašu spēli, notikumiem un sadzīvi pilī, skatītāji uzzinās "Tet TV+" īpašajās papildsērijās "Pils patiesības istaba".
Uz plāna ledus
Hokeja superzvaigznes Šeins Holanders un Iļja Rozanovs slīd pa plānu ledu starp sāncensību un kaut ko personīgāku…
"Heated Rivalry" ir 2025. gada Kanādas sporta romantikas seriāls, kas pārvērš klasisku hokeja sāncensību par intensīvu, juteklisku un emocionāli nobriedušu mīlasstāstu. Seriāls balstīts uz Reičelas Rīdas romānu ciklu "Game Changers" un seko diviem profesionāliem hokejistiem. Viņu publiskā naidīgā konkurence uz ledus ir leģendāra, mediju pārspīlēta un fanu dievināta, taču aiz šīs fasādes slēpjas gadiem ilga slepena attiecību vēsture.
Intrigas tiesas zālē
"Lietusvīrs" ("The Rainmaker") Džona Grišama klasisko stāstu pārvērš par spriedzes pilnu seriālu.
Tikko absolvējis juridisko fakultāti, jaunais advokāts stājas pretī pieredzējušam tiesas veterānam un savā ceļā atklāj divas savstarpēji saistītas sazvērestības, kas slēpjas aiz noslēpumainas klienta dēla nāves. Rudijs ir ideālists, kurš spiests ielūkoties sistēmas tumšākajās šķautnēs. Bet pieredzējušais un aukstasinīgais Leo iemieso korporatīvās varas patieso seju – cilvēku, kurš tiesas zāli uztver kā spēles laukumu, kur uzvar tas, kam ir vairāk resursu, nevis taisnība. Seriāls prasmīgi rāda, kā jaunais advokāts balansē starp saviem principiem un realitāti, kurā viss tiek mērīts naudā un ietekmē.