Heilijas Bīberes māsai draud cietumsods
Heilija Bībere rod mierinājumu rūpēs par dēliņu, kad atkal aktualizējies skandāls ap viņas māsu Alaiju Boldvinu Aronovu, kurai draud cietumsods.
Heilija Bībere meklējusi mieru un emocionālu atbalstu sev tuvā cilvēkā, laikā, kad viņas māsa Alaija Boldvina Aronova saskaras ar iespēju nonākt cietumā.
Fani ir norūpējušies par kanādiešu dziedātāja Džastina Bībera sievas modeles Heilijas Bīberes emocionālo labsajūtu. Ierodoties uz “Grammy” balvu ceremonijas vakaru, bija nepārprotami redzams, ka pāris ir atsalis viens pret otru. Daži izteica minējumus, ka Heilija un Džastins varbūt mirkli pirms iznāciena uz sarkanā paklāja ir par kaut ko sastrīdējušies, jo vēlāk vakara gaitās manītas harmoniskākas pāra kopīgas fotogrāfijas. Taču ar to raizes nebeidzas.
Aizvadītajā nedēļā kosmētikas zīmola “Rhode” dibinātāja savos “Instagram” stāstos dalījās ar sirsnīgu spoguļselfiju, kurā redzama kopā ar savu mazo dēliņu Džeku Blūzu Bīberu. Attēlā redzams, kā gādīgā mamma cieši pieglaužas puisēnam, kurš ir pagriezies prom no kameras. Fotogrāfiju Heilija papildināja ar parakstu „Mīļais kamoliņš” un zaķēna emocijzīmi.
Heilija, kura ar dziedātāju Džastinu Bīberu apprecējās 2017. gada septembrī, ar šo sirsnīgo kadru dalījās tikai dažas dienas pēc tam, kad medijos atkal parādījās ziņas par viņas vecākās māsas iesaisti fiziskā konfliktā, par kuru Alaijai draud kriminālatbildība.
Šā gada 26. janvārī Džordžijas štata prokurori oficiāli iesniedza apsūdzības tiesā, kas var novest pie reāla cietumsoda. Stīvena un Kenijas Boldvinu vecākā meita tika aizturēta 2024. gada 24. februārī pēc fiziska konflikta naktsklubā “Club Elan” Savannā, Džordžijas štatā. Saskaņā ar policijas ziņojumiem un drošības kameru ierakstiem, incidents sācies brīdī, kad Alaija mēģinājusi ar spēku iekļūt slēgtā darbiniekiem paredzētā tualetē. Kad kluba personāls viņai lūdzis doties prom, Alaija kļuvusi agresīva. Kāda bārmene pastāstījusi, ka Alaija pavēstījusi, ka viņai nepieciešams nomainīt tamponu, pēc kā to izņēmusi un iemetusi darbiniecei.Savukārt apsargi ziņojuši, ka, pavadot skandalozo sievieti ārā no kluba, viņa izrāvusi matu kumšķi vienam no viņiem, bet otram iespērusi pa dzimumorgāniem.
Pēc aizturēšanas Alaija ievietota Četemas apgabala aizturēšanas centrā un pret viņu izvirzītas četras maznozīmīgu pārkāpumu apsūdzības: vieglu miesas bojājumu nodarīšana, vardarbības draudi, miesas bojājumu nodarīšana un nelikumīga iekļūšana privātā teritorijā.