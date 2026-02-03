Heilijas Bīberes māsai draud cietumsods
foto: Javier Rojas/PI via ZUMA Press Wire/Shutterstock/ Vida Press
Heilija Bībere “Grammy” ceremonijas vakarā 2026. gada 1. februārī.
Heilija Bībere rod mierinājumu rūpēs par dēliņu, kad atkal aktualizējies skandāls ap viņas māsu Alaiju Boldvinu Aronovu, kurai draud cietumsods.

Heilija Bībere meklējusi mieru un emocionālu atbalstu sev tuvā cilvēkā, laikā, kad viņas māsa Alaija Boldvina Aronova saskaras ar iespēju nonākt cietumā.

Fani ir norūpējušies par kanādiešu dziedātāja Džastina Bībera sievas modeles Heilijas Bīberes emocionālo labsajūtu. Ierodoties uz “Grammy” balvu ceremonijas vakaru, bija nepārprotami redzams, ka pāris ir atsalis viens pret otru. Daži izteica minējumus, ka Heilija un Džastins varbūt mirkli pirms iznāciena uz sarkanā paklāja ir par kaut ko sastrīdējušies, jo vēlāk vakara gaitās manītas harmoniskākas pāra kopīgas fotogrāfijas. Taču ar to raizes nebeidzas. 

foto: Ekrānuzņēmums no "Instagram"
Heilija Bībere ar dēlu Džeku Blūzu Bīberu.
Aizvadītajā nedēļā kosmētikas zīmola “Rhode” dibinātāja savos “Instagram” stāstos dalījās ar sirsnīgu spoguļselfiju, kurā redzama kopā ar savu mazo dēliņu Džeku Blūzu Bīberu. Attēlā redzams, kā gādīgā mamma cieši pieglaužas puisēnam, kurš ir pagriezies prom no kameras. Fotogrāfiju Heilija papildināja ar parakstu „Mīļais kamoliņš” un zaķēna emocijzīmi.

Heilija, kura ar dziedātāju Džastinu Bīberu apprecējās 2017. gada septembrī, ar šo sirsnīgo kadru dalījās tikai dažas dienas pēc tam, kad medijos atkal parādījās ziņas par viņas vecākās māsas iesaisti fiziskā konfliktā, par kuru Alaijai draud kriminālatbildība.

foto: Erik Pendzich/Shutterstock/ Vida Press
Alaija Boldvina Aronova (no kreisās) ar māsīcu Airlendu Boldvinu un jaunāko māsu Heiliju Bīberi 2015. gadā.
Šā gada 26. janvārī Džordžijas štata prokurori oficiāli iesniedza apsūdzības tiesā, kas var novest pie reāla cietumsoda. Stīvena un Kenijas Boldvinu vecākā meita tika aizturēta 2024. gada 24. februārī pēc fiziska konflikta naktsklubā “Club Elan” Savannā, Džordžijas štatā. Saskaņā ar policijas ziņojumiem un drošības kameru ierakstiem, incidents sācies brīdī, kad Alaija mēģinājusi ar spēku iekļūt slēgtā darbiniekiem paredzētā tualetē. Kad kluba personāls viņai lūdzis doties prom, Alaija kļuvusi agresīva. Kāda bārmene pastāstījusi, ka Alaija pavēstījusi, ka viņai nepieciešams nomainīt tamponu, pēc kā to izņēmusi un iemetusi darbiniecei.Savukārt apsargi ziņojuši, ka, pavadot skandalozo sievieti ārā no kluba, viņa izrāvusi matu kumšķi vienam no viņiem, bet otram iespērusi pa dzimumorgāniem.

foto: Erik Pendzich/Shutterstock/ Vida Press
Aktiera Aleka Boldvina brālis Stīvens Boldvins ar meitām Alaiju (pa kreisi) un Heiliju 2014. gadā.
Pēc aizturēšanas Alaija ievietota Četemas apgabala aizturēšanas centrā un pret viņu izvirzītas četras maznozīmīgu pārkāpumu apsūdzības: vieglu miesas bojājumu nodarīšana, vardarbības draudi, miesas bojājumu nodarīšana un nelikumīga iekļūšana privātā teritorijā.

foto: Alamy/ Vida Press
Alaija astoņus gadus ir precējusies ar Andreju Aronovu un viņiem ir piecus gadus veca meita Airisa.
