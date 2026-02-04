Maikla Džeksona bijušais preses pārstāvis ir pārliecināts, ka dziedātājs ir vainīgs bērnu ļaunprātīgā izmantošanā
Maikla Džeksona (1958-2009) bijušais sabiedrisko attiecību speciālists ir publiski izteicies par laiku, ko pavadījis popmūzikas karaļa tuvāko cilvēku lokā, un apgalvo, ka ir pārliecināts – „ilgstoši notikusi patiesības slēpšana”.
Maikla Džeksona bijušais preses pārstāvis komentējis apsūdzības par bērnu seksuālu izmantošanu, kurās savulaik tika apsūdzēts leģendārais dziedātājs. Jaunajā dokumentālajā filmā piedalās Vinsents Amens, kurš uzskata, ka Džeksons ir vainīgs bērnu seksuālā izmantošanā. TV projektā īpaša uzmanība pievērsta 2003. gada ITV filmai “Dzīvojot kopā ar Maiklu Džeksonu”(“Living With Michael Jackson”), kurā redzams, kā mūziķis žurnālistam Martinam Bašīram saka: „Es esmu gulējis vienā gultā ar daudziem bērniem… Mīlošākais, ko vari darīt, ir dalīt savu gultu ar kādu.”
Popmūzikas karaļa Maikla Džeksona dzīve
Jaunajā “Channel 4” dokumentālajā filmā “Maikls Džeksons: Tiesa” (“Michael Jackson: The Trial”) Vinsents Amens saka: „Es pavisam noteikti ticu, ka Maikls Džeksons ir vainīgs bērnu seksuālā izmantošanā un pavedināšanā. Es uzskatu, ka patiesība tika slēpta daudzu gadu garumā.”
Amens bija daļa no Džeksonam pietuvināto cilvēku loka 2000. gadu sākumā. 2005. gadā dziesmas “Smooth Criminal” izpildītājs stājās tiesas priekšā saistībā ar vairākām apsūdzībām par bērnu seksuālu izmantošanu un citiem smagiem pārkāpumiem, tostarp par personas brīvības nelikumīgu ierobežošanu, taču tika attaisnots visās apsūdzībās. Vinsents Amens norāda, ka viņa aizdomas pastiprinājušās pēc tam, kad esot atradis nūdistu žurnālu, kurā reklamēti videoieraksti ar “kailiem bērniem”. Pēc viņa sacītā, šie sludinājumi bijuši atzīmēti pasūtīšanai, un tieši tas mudinājis viņu vērsties prokuratūrā. Tomēr Amens netika aicināts sniegt liecību tiesā.
Dokumentālā filma “Maikls Džeksons: Tiesa” kanālā “Channel 4” tiks demonstrēta šā gada 4. februārī. Tas notiek nepilnu gadu pēc tam, kad kanāls 2025. gada 18. martā skatītājiem piedāvāja dokumentālo stāstu “Pametot Nekurzemi: dzīve pēc Maikla Džeksona” (“Leaving Neverland: Surviving Michael Jackson”).
TV kanāla anotācijā par 2025. gada projektu teikts: “Filma pēta Veida Robsona un Džeimsa Seifčaka desmit gadus ilgos centienu panākt, lai tiesā tiktu izskatītas viņu prasības par bērnībā piedzīvotu seksuālu vardarbību.”
Maikls Džeksons ir viena no visatpazīstamākajām personībām Holivudas vēsturē un savas karjeras ziedu laikos tika dēvēts par popmūzikas karali. Daudzi uzskata viņu par visu laiku izcilāko popzvaigzni un, iespējams, par ikoniskāko 20. gadsimta izklaides industrijas personību. Džeksons nomira 2009. gada 25. jūnijā 50 gadu vecumā. Viņu atrada paša guļamistabā, un izmeklēšanā secināts, ka nāves cēlonis bijis akūta propofola intoksikācija.