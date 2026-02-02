Noklausies - jaunu dziesmu saviem faniem piedāvā Andris Ērglis
Turpinot albuma "Stāsts" ceļu pie klausītājiem, dziedātājs un dziesmu autors Andris Ērglis laiž klajā jaunu singlu "Malduguns".
Ar šo pārdomu pilno skaņdarbu mākslinieks aicina ikvienu uz tikšanos klātienē – šī pavasara vienīgajā albuma prezentācijas koncertā, kas notiks 26. martā kultūras centrā “Ulbrokas pērle”.
Dziesmas “Malduguns” pamatā ir īpašs satikšanās stāsts. Iedvesmu mūzikai Andris guva no Aleksandras Danielas Ābeles dzejas grāmatas “Vēstule bez atpakaļadresāta”. Autore dzejoli sarakstījusi 15 gadu vecumā, tajā ieliekot pusaudža gadsimta meklējumus pēc jēgas, gaismas un iekšējā miera. “Kad lasīju Aleksandras vārdus, es tajos saskatīju ko tādu, kas uzrunā jebkurā vecumā – to mirkli, kad mēs mēdzam pazaudēt sevi tumsā un meklējam atbildes ārpusē, kaut tās patiesībā ir mūsos pašos. Melodija atnāca ļoti organiski, it kā tie vārdi jau sen būtu gaidījuši savu skanējumu,” atzīst Andris Ērglis.
Dziesmas studijas apstrādi Andris veicis kopā ar producentu Jāni Čubaru, radot lirisku un dziļu skaņu ainavu. “Malduguns”, tāpat kā viss albums “Stāsts”, jau ir pieejams visās populārākajās mūzikas straumēšanas platformās.
Programma “Stāsts” ir izstāstīta caur mūziku, kurā savijas Andra gadiem uzkrātā pieredze un jaunā albuma svaigais skanējums. Aizvadītā gada koncerti Liepājā un Cēsīs pierādīja, ka cilvēki ir noilgojušies pēc patiesas, dzīvas emocijas un kvalitatīvas latviešu mūzikas. Tāpēc šī gada pavasara sezonā Andris Ērglis izvēlējies sarīkot tikai vienu, bet jo īpaši gaidītu koncertu – 26. martā pulksten 19 kultūras centrā “Ulbrokas pērle”. Tā ir tikšanās, kuru nedrīkst nokavēt.
Šis gads Andrim Ērglim iesācies muzikāli bagātiem notikumiem. Gatavojoties koncertam Ulbrokā, mākslinieks aktīvi piedalās dažādās koncertprogrammās, uzstājas ar savām solo programmām un šobrīd aktīvi strādā kā TV3 raidījuma “Koru kari” Liepājas kora vadītājs.