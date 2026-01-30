Ieskats Dailes teātra izrādē "Sapņu novele"
Dailes teatrī gaidāma vizuāli iespaidīga un emocionāli spēcīga "Sapņu noveles" pirmizrāde
Šodien, 30. janvārī, Dailes teātra Lielajā zālē pirmizrādi piedzīvos Artura Šniclera darba "Sapņu novele" dramatizējums, kuru iestudējis prestižās Olivjē balvas nominants un britu teātra uzlecošā zvaigzne, režisors Daniels Ragets.
Režisors radījis vizuāli spēcīgu un emocionāli nospriegotu iestudējumu par attiecībām un slēptākajām fantāzijām, kurās ieskatīties ir ārkārtīgi vilinoši, bet var izrādīties arī gana nepatīkami. Izrāde pieteikta kā moderna laulības drāma un galvenās lomas tajā atveido laulāts aktieru pāris - Ieva Segliņa un Arturs Krūzkops.
Šniclera darbs savulaik satricināja Vīnes pieklājīgo 20. gadsimta sabiedrību ar savu neslēpti erotisko valdzinājumu un iepriekš neredzētu augstāko aprindu portretējumu, kas kļuva par skandālu. Savukārt par zināmāko Šniclera darba interpretāciju kļuvusi 1999. gada Stenlija Kubrika filma “Acis plaši aizvērtas” ar aktieriem Nikolu Kidmenu un Tomu Krūzu galvenajās lomās. Dailes teātrī jaunu Šniclera darba interpretāciju veido Daniels Ragets un atzītais dramaturgs Saimons Stīvenss (viņa zināmākais darbs ir “Savādais atgadījums ar suni naktī”). Kopā ar spilgtiem Latvijas, Lielbritānijas, Francijas un Polijas skatuves māksliniekiem ir radīta fantāziju un realitātes pasaule, kas pavērs priekškaru uz cilvēku tumšākajām vēlmēm, iekāri, sapņiem un seksualitāti.
Daniels Ragets, izrādes režisors, saka: «Manuprāt, patiesība un sapņi bieži saplūst, jo mums ir divas dzīves. Mums ir šī ārējā, publiskā dzīve, kurā dalāmies ar citiem cilvēkiem, un tad vienlaikus pastāv visa iekšējā pasaule. Un bieži vien citiem cilvēkiem nav iespējas to ieraudzīt. Nereti mēs tajā nedalāmies pat ar tiem, kas mums ir patiešām tuvi, turklāt dažkārt lietas, ko vēlamies vai iekārojam, mums pašiem šķiet neērtas. Manuprāt tās joprojām ir ļoti interesantas sarunas, no kurām mēs šobrīd baidāmies. Tāpēc veidot izrādi, kurā tās ir pašā centrā, šķita aizraujošs izaicinājums.»
Izrādes tapšanā piedalās arī pasaulē plaši pazīstamais franču mākslinieks Olivjē de Sagazāns, kura mālu performances un cilvēka ķermeņa transformācija ar māla palīdzību spēj atstāt spēcīgu emocionālu iespaidu. Lai arī mākslinieka darbi ir iekļauti dažādās mākslas formās, teātra izrādes veidošanā viņš strādā pirmoreiz, un Dailes teātra aktieri izrādes laikā transformējas mistiskās māla masku identitātēs. Papildus vizuāli efektīvai kustīgai scenogrāfijai, izteiksmīgām gaismām un video projekcijām izrādes noskaņu papildina arī izrādes komponista un mūziķa Dāvja Burmeistera radīta mūzika, kuru uz skatuves visu izrādes laiku atskaņo dzīvajā izpildījumā. Dāvis Burmeisters, plašāk zināms kā mūziķis grupās «Tesa», «Elkupe», «Pamirt» un vairākās citās, izrādes grupā «Red Night» apvienojis talantīgu Dailes teātra sastāvu: Mārtiņu Upenieku, Niklāvu Kurpnieku un Andrju Jaņunu.
Šīs vizuāli iespaidīgās un vērienīgās izrādes eksporta partneris ir LMT grupa, kas «Spēlmaņu nakts» balvu pasniegšanas ceremonijā Dailes teātrim pasniedza LMT grupas Teātra eksporta balvu 20 000 EUR vērtībā izrādes eksporta atbalstam. «Kvalitāte, drosme un ambīcijas ir mēraukla konkurētspējai globālā mērogā – neatkarīgi no tā, vai tas ir inovāciju risinājums vai mākslas darbs. LMT grupai atbalsts kultūrai ir stratēģisks ieguldījums valsts izaugsmē, jo mūsu spēja konkurēt ārpus robežām balstās ne tikai produktos, bet arī radošās idejās un personībās. Latvijas eksportspēja ir daudz lielāka, nekā mēs paši apzināmies, un kultūra ir viens no tās spēcīgākajiem balstiem, jo mums netrūkst talantu, kuru veikums spēj uzrunāt starptautisku auditoriju. Novēlam arī “Sapņu novelei” kļūt redzamai un aizraut pasauli,» pauž LMT grupas valdes loceklis un viceprezidents mārketinga un biznesa attīstības jautājumos Ingmārs Pūķis.
Lomās: Arturs Krūzkops, Ieva Segliņa, Niklāvs Kurpnieks, Milēna Miškēviča, Marta Lovisa Jančevska, Meinards Liepiņš, Katrīna Griga, Andris Bulis, Dainis Gaidelis, Imants Strads, Mārtiņš Upenieks, Matīss Ozols, Katrīna Stepiņa, Rūta Blumberga vai Elizabete Ikstena, Dāvis Burmeisters, Mārtiņš Upenieks, Niklāvs Kurpnieks, Andrjus Jaņuns. Izrādes režisors un dramaturgs – Daniels Ragets; dramaturgs – Saimons Stīvenss; scenogrāfijas un kostīmu māksliniece – Anna Rīda; vizuālais mākslinieks – Olivjē de Sagazāns; horeogrāfe – Elīna Gediņa; video un digitālo mediju mākslinieks – Jakubs Lehs; komponists – Dāvis Burmeisters; gaismu mākslinieks – Oskars Pauliņš; režisora asistente – Diāna Kaijaka; izrādes vadītājs – Mārcis Ģipters; producente – Ginta Tropa.