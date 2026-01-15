FOTO: šis Z paaudzes trends iekarojis arī princeses Keitas garderobi
Velsas princese Keita Midltone ir slavena ar savu klasisko un mūžīgo stilu, taču arī viņas garderobē netrūkst mūsdienīgu akcentu.
Keita ir viena no pasaulē pazīstamākajām mileniāļu paaudzes pārstāvēm, jo viņa dzimusi laika posmā no 1981. līdz 1996. gadam. Viņas izsmalcinātais stils atspoguļo viņas paaudzi – Keita ir pazīstama ar to, ka dod priekšroku klasiskām, mūžīgām un elegantām garderobes lietām, kas nezaudē aktualitāti laika gaitā: sākot ar piegulošiem džinsiem un tradicionāliem rakstiem līdz pat ik pa laikam izvēlētam leopardrakstam. Tomēr prinča Viljama sieva jau ilgstoši savā kā strādājošas karaliskās ģimenes locekles tēlā iekļauj arī daudzus Z paaudzes* modes trendus, jo īpaši – ikonisko mini somiņu.
“Velsas princese daudziem ir stila ikona,” stāsta modes žurnāliste Meizija Bovindone. “Keitas stilā izceļas tas, ka viņa ievēro karaliskās ģimenes modes noteikumus, vienlaikus saglabājot mūsdienīgu un aktuālu tēlu, kas joprojām ir piemērots oficiālajiem pasākumiem, kurus viņa apmeklē,” viņa piebilst.
Iemesls, kāpēc mini somiņa ir tik iecienīta Z paaudzes vidū, ir tās atbilstība minimālisma estētikai – neliela izmēra aksesuāri vēl nekad nav bijuši tik moderni. Kopš mini somiņas uznāca uz modes skatuves 2019. gadā, daudzi ir norādījuši uz tās zemo praktiskumu kompaktā dizaina dēļ, taču šī paaudze šo sīko aksesuāru uzskata par būtisku stila elementu – sava veida samazinātu greznības izpausmi.
Un arī Keita vairākkārt to ir izmantojusi. Tā, piemēram, 2025. gadā Keita apmeklēja bērnu mentālās veselības labdarības organizāciju “Anna Freud”, izvēloties iespaidīgu rudzupuķu zilas nokrāsas kleitu ar elegantu “houndstooth” rakstu no dizaineres Emīlijas Vikstedas. Tērpu lieliski papildināja šokolādes brūnā mini tote tipa soma no "DeMellier".
Savukārt tā paša gada vizītē Skārboro Keita demonstrēja karameles tonī ieturēto "DeMellier" "Nano Montreal” somiņu, ko saskaņoja ar pieskaņotiem adījuma svārkiem un garu kamieļkrāsas mēteli. Šai “Polly Pocket” izmēra somai bija moderns, trīsstūrveida siluets un stingrs, cilindrisks rokturis.
Šis aksesuārs ir nepārprotams princeses favorīts – pirmo reizi ar to viņa tika manīta jau 2021. gada maijā.
Savukārt 2018. gadā, apmeklējot Lesteru, Keita nesa "Aspinal London" somu “Midi Mayfair”. Spīdīgā melnā somiņa ar krokodilādas rakstu ir gan daudzpusīga, gan grezna – tai ir strukturēts, kastes formas dizains ar trim iekšējiem nodalījumiem un izteiksmīgu vairoga formas aizdari. Princesei šis modelis ir pieejams vairākās krāsās, tostarp košā ceriņkrāsā.
Tajā pašā gadā nepamanīta nepalika arī Keitas ierašanās Vestminsteras abatijā uz Ziemassvētku korāļu dievkalpojumu, kad viņa rokās turēja Strathberry somiņu “Mosaic Nano” sniegbaltā tonī. Viņas elegantais ziemas baltais tēls lieliski saskanēja ar šo miniatūro aksesuāru.
* Par Z paaudzi dēvē cilvēkus, kuri dzimuši laikā no 1997. līdz 2012. gadam. Runājot par šīs paaudzes modes izvēlēm, tās raksturo izteikta individualitāte – dažādu mikrotendenču apvienošana savā veidā, kā arī vēlme izcelties, ikdienas tērpos iepinot pamanāmus vintāžas elementus.