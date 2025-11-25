Keita Midltone beidzot atklāj, kas noticis ar viņas matiem
Septembrī Velsas princese Keita Midltone izraisīja īstu sensāciju, kad pēc vasaras brīvlaika atgriezās pie karaliskajiem pienākumiem ar gaišiem matiem. Tas bija visneparedzamākais Keitas tēla pavērsiens kopš 2011. gada.
Parādījusies sabiedrībā jaunā tēlā, Keita izraisīja plašas diskusijas: viņas garie tumšie viļņotie mati gadiem ilgi bija teju vai viņas vizītkarte.
19. novembra vakarā, aizkulisēs sarunājoties "Royal Variety Performance" laikā, nākamā karaliene britu aktrisei Sjūzenai Polardai atklāja savu gaišo matu noslēpumu, kuri kopš rudens atrodas Lielbritānijas preses uzmanības centrā.
Pēc Sjūzenas stāstītā, viņa Keita teikusi: "Es dievinu tavus matus, tagad tie izskatās daudz gaišāki." Uz to Keita atbildējusi: "Agrāk tie patiešām bija kastaņbrūni, bet saule tos izbalināja."
Stilisti norāda, ka Keitas mati patiešām kļuvuši nedaudz gaišāki nekā agrāk, bet ne tik ļoti, kā dažkārt apgalvo prese. Viņi uzsver, ka gaisma, leņķis vai fotogrāfijas fons var radīt pavisam cita toņa iespaidu, savukārt reālajā dzīvē šādas pārmaiņas notiek daudz lēnāk.