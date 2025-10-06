No modes ikonas līdz līderei: Keita Midltone ar stila maiņu sūta spēcīgu vēstījumu
Samazinot savu spilgto stilu, Velsas princese Keita Midltone sūta skaidru vēstījumu – viņa vēlas, lai uzmanības centrā būtu viņas darbs, nevis garderobe.
Pagājušajā nedēļā Velsas princese sniedza spēcīgu signālu, sabiedrībā parādoties pelēkā “Prince of Wales” rūtainā kostīmā. 43 gadu vecumā Keita padara atturīgu piegriezumu par savu vizītkarti, aizstājot uzmanību piesaistošus tērpus ar sava veida “uniformu”.
Atkārtoti izvēloties Bella Freudas dizainu, viņa izdarīja drosmīgu soli un radīja skaļu vēstījumu. Pirms dažām nedēļām viņa šo pašu bikškostīmu bija vilkusi arī uz Silku rūpnīcu Vičērčā, vēl vairāk apliecinot savu apzināto virzību uz atturīgu, bet spēcīgu stilu.
Šī izvēle signalizē par jaunu fokusu topošajai karalienei – “skatieties uz manu darbu, nevis uz manām drēbēm”. Tas pārvieto uzmanību no zīmoliem, ko viņa izvēlas, uz lietām, kuras viņa aizstāv, un iezīmē jaunu mūsdienīga karaļnama stila virzienu, kur būtība ir priekšplānā, bet mode – fonā. Tiek uzskatīts, ka Keita pārpozicionē savu stilu kā fonu darbam, nevis kā stāsta galveno elementu. Tādējādi viņa veido modernu karalisko tēlu, kas balstās uz saturu, nevis ārējo spožumu, un pārraksta pils etiķetes noteikumus.
Septembrī viņa vēl vairāk nostiprināja šo pieeju, apmeklējot Sautportu kopā ar princi Viljamu, tērpusies pelēkos biksēs un saskaņotā mētelī. Arī tas bija signāls viņas priekšroku dodot neitrāliem toņiem un atkārtotiem tērpiem.
Šī rīcība šķiet apzināta. Gada sākumā Kensingtonas pils apstiprināja, ka vairs neatklās zīmolu detaļas par Keitas tērpiem – kopīgs lēmums, kas pieņemts, lai novirzītu uzmanību no modes uz sabiedriskajiem mērķiem, kurus viņa atbalsta pēc atgriešanās publiskajā dzīvē pēc vēža ārstēšanas.
Izvēloties klusus neitrālus toņus un biežāk atkārtojot apģērba gabalus, princese aktīvi pārveido savu publisko tēlu: darbs pirmajā vietā, drēbes – otrajā. Eksperti norāda, ka tā ir smalka, bet stratēģiska maiņa, kas norāda uz nākotnes karalieni, kura vēlas atstāt mantojumu ar rīcību, nevis ar izskatu.
Šī stila stratēģija šķiet moderna, apzināta un unikāli viņai raksturīga – solis, ko neviens cits britu karaliskais ģimenes loceklis nav tik atklāti pieņēmis. Tiek uzskatīts, ka viņas vienkāršie neitrālie tērpi rada vadītājas, nevis modes ikonas iespaidu, iezīmējot ievērojamu karaļnama stila attīstību.
Princese Keita un ASV pirmā lēdija īpašā notikumā
Cilvēki bija sajūsmināti par retu un elegantu tikšanos Vindzorā — Velsas princese Keita Midltone piedalījusies īpašā pasākumā kopā ar ASV ...