Princese Ketrīna pārkāpj karaliskās paražas. Pati atbrauc uz pasākumu, turklāt pie stūres sēž kurpēs uz augstiem papēžiem
Velsas princese Ketrīna sociālajos tīklos saņēmusi neskaitāmas uzslavas par savu piezemēto attieksmi – viņa pati sēdās pie stūres un devās uz Vindzoras pili, turklāt automašīnu vadīja augstpapēžu laiviņās uz smailiem 10 cm papēžiem. Lai gan princesi sagaidīja apkalpotājs ar lietussargu, viņa to paņēma pati un pasargāja no lietus arī darbinieku.
Princese Ketrīna ir iepriecinājusi karaliskās ģimenes cienītājus ar savu vienkāršo un pieticīgo veidu, kā ieradās nozīmīgā oficiālā pasākumā Vindzoras pilī. Velsas princese tikās ar Anglijas sieviešu regbija izlasi “Red Roses”, kas izcīnījusi Pasaules kausu. Pasākuma norises vieta atradās netālu no viņas mājām “Forest Lodge”.
Ketrīna, kura ir Anglijas regbija savienības patrone, pilī rīkoja pieņemšanu, lai godinātu nacionālo komandu par uzvaru 2025. gada septembrī. Tā bija komandas pirmā Pasaules kausa uzvara kopš 2014. gada. Drīz vien plašu ievērību guva videoieraksts, kurā redzams, kā princese piebrauc pie pils ar melnu automašīnu, kuru pati vada.
Ierodoties karaliskajā rezidencē, Ketrīna nofilmēta brīdī, kad izkāpj no automašīnas, kamēr kāds vīrietis – domājams personāla darbinieks – sagaidīja ar lietussargu, lai pasargātu princesi no lietus. Ketrīna eleganti izkāpa no automašīnas un pārņēma lietussargu no sagaidītāja. Pēc tam abi kopā devās uz pili, princesei turot lietussargu, lai no lietus pasargātu kā sevi, tā pavadoni.
Šis video izraisīja plašu rezonansi sociālajos tīklos. Kāds lietotājs platformā “X” rakstīja: “Velsas princese šodien pati aizbrauca uz Vindzoras pili, lai rīkotu pieņemšanu Anglijas sieviešu regbija komandai – Aleksandra Makvīna kostīmā un augstpapēžu kurpēs. Ikoniski.”
Otrs piebilda: “Tik apbrīnojami, ka viņai nav nepieciešams šoferis – viņa pati lieliski tiek galā.” Trešais sajūsmināts fans rakstīja: “Braukt pie stūres augstpapēžu špiļkās – tas tiešām ir cieņas vērti!” Ceturtais komentētājs norādīja: “Man patīk, ka viņa pati tur savu lietussargu.” Savukārt piektais piekrita: “Man patīk, ka viņa paņēma lietussargu no viņa un pati to turēja!”
Oficiālā pasākuma laikā Ketrīna pastāstīja par savu vecāko bērnu princi Džordžu un atzina, ka mājas sporta spēļu laikā viņa dažkārt no dēla izvairās, jo pusaudzis ir kļuvis fiziski spēcīgāks.
Princese Ketrīna rīko pieņemšanu Vindzoras pilī Anglijas sieviešu regbija izlases spēlētājām
Sarunājoties ar sportistēm un viņu treneri, Ketrīna – kā Anglijas regbija savienības patrone – uzslavēja komandas uzvaru, nosaucot to par “apbrīnojamu sasniegumu”, un sacīja pasaules čempionēm: “Jūs patiesi esat iedvesmojušas jauno paaudzi – arī tās meitenes, kuras, iespējams, iepriekš pat nebija domājušas, ka regbijs varētu būt domāts viņām.”
Ketrīna piebilda: “Manuprāt, tas lieliski parādīja, cik pieejams regbijs ir ļoti dažādām meitenēm visos valsts reģionos.” Kad princesei jautāja, vai viņas meita nodarbojas ar šo sporta veidu, Ketrīna atbildēja: “Šarlote spēlē regbiju mājās kopā ar ģimeni, taču skolā vēl ne, un es interesējos, cik daudzas skolas šo sporta veidu iekļauj savās programmās.”
“Regbijs ir ļoti pieejams sporta veids – Luiss spēlē pieskārienregbiju, un tā ir patiešām lieliska spēle. Patiesībā zēnus un meitenes nevajadzētu pārāk agri virzīt uz konkrētiem sporta veidiem.”
Keita izraisīja smieklus ar savu atklāto piezīmi par princi Džordžu, sakot: “Kad bērni kļūst fiziski spēcīgāki – Džordžs jau tagad tāds ir –, ja mēs spēlējam mājās, es noteikti nevēlos, lai viņš mani nogāž zemē. Taču līdz noteiktam vecumam, manuprāt, tas ir lieliski.”
Finālspēlē “Red Roses” ar 33:13 pārspēja Kanādu, spēli klātienē vērojot rekordlielam skatītāju skaitam – 81 885 cilvēkiem – pilnībā izpārdotajā Tvikenemas stadionā. Tā Anglijai bija jau trešā uzvara Pasaules kausā pēc tituliem 1994. un 2014. gadā.