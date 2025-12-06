Velsas princese ar elegantu žestu Ziemassvētku dievkalpojumā apbur fanus
Karaliskās ģimenes fani bija sajūsmā, redzot Velsas princesi šī gada “Together at Christmas” labdarības koru dievkalpojumā Vestminsteras abatijā. Princese Ketrīna izskatījās izcili, tērpusies zaļā mētelī ar melnu kažokādas apkakli un melniem zābakiem.
Tā nebija pirmā reize, kad nākamā karaliene valkāja šo mēteli — apģērbs simboliski godināja aizsaulē aizgājušo karalieni Elizabeti II. Ketrīna šo pašu mēteli bija vilkusi 2020. gadā kādā kopīgā pasākumā ar karalieni.
Karaliskās ģimenes cienītāji ātri pamanīja “otrreiz valkāto” apģērba gabalu un sociālajos tīklos slavēja Keitu, sakot, ka krāsa viņai ļoti piestāv.
Kāds lietotājs platformā "X" rakstīja: “Viņa izskatās brīnišķīgi! Cerēju, ka viņa uzvilks šo mēteli! Pēdējo reizi redzēju 2020. gadā, šķiet, Vindzorā.”
Cits piebilda: “Viņa izskatās apburoši. Apkakle piešķir izskatam mājīgumu, bet nezaudē eleganci. Minimāli aksesuāri — perfekti.”
Trešais komentētājs rakstīja: “Zināju, ka viņa šovakar vilks zaļu! Šī krāsa ir sezonas must-have!”
Ketrīnai pievienojās arī citi karaliskās ģimenes locekļi — viņas vīrs Velsas princis Viljams, kā arī bērni princis Džordžs, princese Šarlote un princis Luiss, un Midltonu ģimenes locekļi.
Piektdienas pēcpusdienā viesus pie ieejas sagaidīja britu mežu tematika — koku instalācijas, kas radīja dabisku, svētku noskaņu. Iekšpusē valdīja maģiska atmosfēra ar grezni rotātiem vainagiem, Ziemassvētku eglēm un Bētlemes ainu katedrāles centrālajā ejā.
"Together at Christmas" dievkalpojums ir tradicionālu koru, mūzikas un lasījumu apvienojums, un tas tiks pārraidīts ITV1 Ziemassvētku vakarā. Ketrīnas rīkotais dievkalpojums šogad notiek jau piekto reizi un ir kļuvusi par vienu no nozīmīgākajām gada reizēm topošajai karalienei.