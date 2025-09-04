Keitas Midltones jaunais izskats pārsteidz karaliskās ģimenes fanus
Velsas princese Keita Midltone pārsteigusi karaliskās ģimenes fanus ar jaunu imidžu – pārsteidzošās izmaiņas princeses matos britu medijos tiek dēvētas par lielākajām transformācijām viņas dzīvē.
Atgriežoties pie karaliskajiem pienākumiem, Midltone apmeklēja Dabas vēstures muzeja jaunizveidotos dārzus kopā ar princi Viljamu, kas bija viņu pirmais kopīgais iznāciens pēc vasaras brīvdienām.
Pēc spekulācijām par gaišākiem matiem, kas izskanēja augusta novērojumos, šīs dienas publiskais iznāciens apstiprināja, ka princese Keita ir ieguvusi jaunu izskatu, rādot savus visblondākos un garākos matus jebkad.
Spekulācijas par Keitas jaunākajām matu pārmaiņām sākās 24. augustā, kad kameras noķēra viņu, braucot uz baznīcu netālu no Balmorāla pils Skotijā kopā ar princi Viljamu un viņu bērniem.
Šis izskats iezīmēja atšķirību no viņas matu nokrāsas jūlijā, kad, apmeklējot Vimbldonas čempionātu 12. un 13. jūlijā, princese Keita bija izvēlējusies bagātīgāku kastaņu matu toni.
Kā daudzas sievietes, Velsas princese vairākkārt ir mainījusi matu krāsu un stilu. Princese Keita ir eksperimentējusi ar īsiem matiem, gaišākām un tumšākām krāsām un pat anonīmi ziedojusi septiņus collu garus matus labdarības organizācijai "Little Princess Trust" 2017. gadā.
Janvārī Velsas princese sievietei, kas izturējusi ārstēšanu pret vēzi, atklājusi, ka viņa neizmantoja aukstās cepures vēža ārstēšanas laikā. Saskaņā ar Amerikas vēža biedrības datiem, aukstā cepure ir galvas dzesēšanas sistēma, kas var palīdzēt samazināt matu izkrišanu ķīmijterapijas laikā.