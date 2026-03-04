Noteikti satiksmes ierobežojumi uz Balvu novada autoceļiem
Līdz 31. martam Balvu novada pašvaldības autoceļos ieviesti transportlīdzekļu masas ierobežojumi, lai pasargātu lietus ietekmē bojāto ceļu segumu un mazinātu satiksmes negadījumu risku. Lēmums pieņemts saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas ļauj uz laiku ierobežot satiksmi nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ.
Ar konkrētiem ierobežojumiem un ceļu posmiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājaslapā: https://www.balvi.lv/lv/jaunums/noteikti-satiksmes-ierobezojumi-uz-balvu-novada-pasvaldibas-autoceliem. Ierobežojumi noteikti uz visiem novada pagasta autoceļiem. Tie nosaka maksimālo transportlīdzekļa masas ierobežojumu - 3,5, 7 vai 10 tonnas.
4. martā uz Balvu novada pašvaldības autoceļiem tika noteikti transportlīdzekļu masas ierobežojumi līdz 31. martam. Pamatojoties uz likuma ''Par autoceļiem'' 5. panta otro daļu, kur noteikts, ka autoceļu lietošanu uz laiku var aizliegt vai ierobežot nelabvēlīgu ceļa vai klimatisko apstākļu dēļ, kā arī citos gadījumos, kad braukšana pa autoceļiem kļūst bīstama, Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumu Nr. 42 ''Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme'' 2.1. un 2.2. apakšpunktu, kur noteikts, ka satiksmi uz ceļiem var aizliegt vai ierobežot, lai novērstu ceļu bojājumus, kas radušies vai varētu rasties klimatisko apstākļu dēļ, kā arī, lai novērstu satiksmes negadījuma risku ceļa bojājumu dēļ, 3.2.punktu, kas nosaka, ka lēmumu par satiksmes aizliegumu vai ierobežojumu attiecībā uz pašvaldību autoceļiem un ielām pieņem attiecīgā pašvaldība, 12.2.punktu, saskaņā ar kuru informāciju par satiksmes aizliegumu vai ierobežojumiem savā tīmekļvietnē publicē pašvaldība, ja aizliegums vai ierobežojumi attiecas uz pašvaldību autoceļiem un ielām, ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par satiksmes aizlieguma vai ierobežojumu saskaņošanu, norādot autoceļa vai ielas nosaukumu, posmu, aizlieguma vai ierobežojumu veidu, termiņu un kontakttālruni, Balvu novada domes 2024.gada 23.maija saistošo noteikumu Nr.10/2024 ''Balvu novada pašvaldības nolikums'' 26.8.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības izpilddirektors pieņem lēmumus par satiksmes aizliegumiem vai ierobežojumiem pašvaldības administratīvajā teritorijā, un ņemot vērā, ka pastāvošo klimatisko apstākļu (lietus) ietekmē tiek izskalots ceļu segums un kravas automobiļu iedarbībā ceļi tiek bojāti, nepieciešams noteikt masas ierobežojumu transportlīdzekļiem no 2026. gada 4. marta līdz 2026. gada 31. martam pa Balvu novada pašvaldības autoceļiem.