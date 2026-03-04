Tallinas apgabaltiesa noraida prasību par gandrīz 700 000 eiro atmaksu Valgas-Valkas centra projektā
2026. gada 23. janvārī Tallinas apgabaltiesa atstāja negrozītu iepriekšējo spriedumu lietā par Valgas–Valkas dvīņu pilsētu centra attīstības projektu.
Strīds radās pēc tam, kad Igaunijas Valsts atbalsta pakalpojumu centrs 2022. gadā pieņēma lēmumu piemērot 25% finanšu korekciju un pieprasīt atmaksāt kopumā 693 771 eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem.
Prasība tika vērsta pret Valkas novada pašvaldību (vadošo partneri) un Valgas pašvaldību saistībā ar kopīgo projektu “Valga–Valka dvīņu pilsētas centra attīstība”, kas tika īstenots Igaunijas–Latvijas pārrobežu programmā.
Tiesa atzina, ka piemērotā 25 % finanšu korekcija nav pietiekami pamatota, un līdz ar to prasība par 693 771 eiro atmaksu nav atzīstama par tiesisku. Vienlaikus tiesa uzlika par pienākumu valsts iestādei segt pašvaldību tiesāšanās izdevumus.
Tas nozīmē, ka šobrīd pašvaldībām nav jāatmaksā gandrīz 700 000 eiro no projekta finansējuma. Dvīņu pilsētu centra attīstības projekts saglabā savu finansējumu, un būtisks papildu finansiāls slogs pašvaldībām netiek piemērots.