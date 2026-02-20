Kaningems iemet 42 punktus uzvarā pār "Knicks" un nostiprina "Pistons" NBA līderpozīcijā
Ar 42 punktiem Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē ceturtdien izcēlās Keids Kaningems, sekmējot Detroitas "Pistons" uzvaru viesos pār Ņujorkas "Knicks" komandu.
"Pistons" bija pārāki ar 126:111 (28:26, 30:22, 32:31, 36:32), izcīnot ceturto uzvaru pēc kārtas. Kaningems 42 punktiem pievienoja 13 rezultatīvas piespēles un astoņas izcīnītas bumbas zem groziem, kamēr ar 18 izcēlās Pols Rīds, bet 11 punktus, 10 atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles sakrāja Tobiass Heriss. Mājiniekus no zaudējuma neglāba Džeilena Bransona 33 punkti un Karla Entonija Taunsa 21 punkts un 11 atlēkušās bumbas.
"Pistons" ar bilanci 41-13 ir Austrumu konferences un visas līgas līdervienība, bet "Knicks" ar 35 panākumiem un 21 zaudējumu konferencē ir trešie. Interesanti, ka vēl pirms pāris sezonām "Pistons" sasniedza NBA antirekordu ar visu laiku garāko zaudējumu sēriju un atradās pēdējā pozīcijā visā līgā.
Citā spēlē 38 punktus guva Benedikts Maturins, palīdzot Losandželosas "Clippers" savā laukumā ar 115:114 (25:24, 20:28, 33:25, 37:37) pārspēt Denveras "Nuggets" vienību. Mājinieku uzvaru vēl ar 23 punktiem kaldināja Kavai Lenards, bet 22 punktus guva Deriks Džounss jaunākais. "Nuggets" sastāvā 22 punktus un 17 atlēkušās bumbas sakrāja Nikola Jokičs, 20 punktus guva Džamals Marejs, bet 19 - Brūss Brauns.
Vēl vienā ceturtdienas spēlē septīto uzvaru pēc kārtas izcīnīja Rietumu konferences vicelīdere Sanantonio "Spurs", kas savā laukumā pārliecinoši ar 121:94 (30:25, 31:24, 37:22, 23:23) pārspēja Fīniksas "Suns". Uzvarētājiem 20 punktus guva Stefons Kāsls, bet ar 17 punktiem, 11 atlēkušajām bumbām un pieciem bloķētiem metieniem izcēlās Viktors Vembanjama. "Suns" rindās 26 punktus guva Džeilens Grīns.
"Spurs" ar bilanci 39-16 konferencē atpaliek tikai no čempiones Ohlahomasitijas "Thunder" (42-14), bet "Suns" ar 34 uzvarām un 24 zaudējumiem ir septītie.