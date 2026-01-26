Lielbritānijas lielāko krūšu īpašniece atklāj, ka ir saderinājusies devīto reizi!
Britu glamūra modele un lielāko krūšu īpašniece Lielbritānijā Keitija Praisa saderinājusies jau devīto reizi. Uzņēmējs Lī Endrūss bildinājis skandalozo slavenību greznas atpūtais laikā Dubaijā, uzdāvinot gredzenu ar milzīgu briljantu. Turklāt tas noticis vien nedēļu pēc Praisas šķiršanās iepriekšējā drauga Dž. Dž. Sletera.
Keitija Praisa paziņojusi, ka ir saderinājusies ar uzņēmēju Lī Endrūsu. Bildinājums noticis greznā atpūtā Dubaijā, kur viņa devās neilgi pēc šķiršanās no realitātes šova “Married At First Sight UK” dalībnieka Dž. Dž. Sletera.
Nesen Keitija sociālajos tīklos atrādīja iespaidīgu gredzenu ar briljantu, pārsteidzot savu bijušo mīļoto. 46 gadus vecā modele, kura pērn tika pasludināta par bankrotējušu, uz Dubaiju devās kopā ar jauno līgavaini, neraugoties uz finansiālajām grūtībām. Ceļojums iesācies īpaši romantiski – piecu bērnu māte atklāja, ka ir saderinājusies jau devīto reizi. “Instagram” viņa publicējusi fotogrāfijas, kur ar sarkanu rožu lapiņām izveidota kompozīcija ar uzrakstu “Vai tu mani precēsi?” Keitija arī parādījusi iespaidīgo gredzenu un sava partnera roku, uz kuras tapis jauns tetovējums ar viņas vārdu.
Pāris saderināšanos nosvinējis ar šampanieti, zemenēm un šokolādes kūku. Interesanti, ka Keitija par priecīgo notikumu paziņojusi tieši tajā dienā, kad viņas bijušais vīrs Pīters Andrē, ar kuru viņai ir divi kopīgi bērni no pieciem, izdevis jaunu dziesmu “Rock You Right”.
Iepriekš Keitija bijusi saderinājusies astoņas reizes un viņai ir trīs bijušie vīri – Pīters Andrē, Alekss Rīds un Kīrans Heilers. Viņa bija piekritusi laulībai arī ar Vorenu Fūrmenu (1996), Skotu Salivanu (2004), Leandro Pennu (2012), Krisu Bojsonu (2018) un Karlu Vudsu (2021), taču līdz altārim tā arī nenonāca.
Daloties ar fotogrāfijām no Dubaijas, Keitija rakstīja, ka viņas “Ričarda Gīra tipa vīrietis” pilnībā apbūris, piebilstot, ka “vizualizācija patiešām darbojas”. Ziņa par saderināšanos, visticamāk, ir liels pārsteigums viņas bijušajam partnerim Dž. Dž. Sleteram, kurš šobrīd atrodas Maiami un, kā vēsta avoti, mēģina dziedēt salauzto sirdi.
Pirms nedēļas izdevums “Daily Mail” atklāja, ka Keitija izbeigusi attiecības ar 32 gadus veco Dž. Dž. Sleteru, saprotot, ka neredz ar viņu kopīgu nākotni. Lai gan publiski viņa apgalvoja, ka attiecības ir stabilas, tuvākie cilvēki norādīja, ka problēmas bijušas jūtamas jau kādu laiku.
Viņi sāka satikties 2024. gada februārī pēc tam, kad Dž. Dž. Sleiters kļuva slavens realitātes šovā “Married At First Sight UK”. Keitija pat runāja par iespēju kopā radīt bērnu – savu sesto –, taču beigās tam nebija lemts notikt.
Keitija Praisa parāda jaunās krūtis pēc 16. operācijas. 2023. gada janvāris
Pēc šķiršanās Keitija sociālajos tīklos publicēja vairākus noslēpumainus citātus par dvēseles radiniekiem un īsto cilvēku. Viens no tiem vēstīja, ka iemīlēšanās neprasa laiku, sastopot īsto cilvēku, viņš zina, kas tev vajadzīgs un saprot bez vārdiem.
Keitijas jaunās attiecības sākušās laikā, kad viņa saskaras ar daudzām veselības problēmām. Pēdējā laikā fani pauduši satraukumu par viņas straujo svara zudumu pēc tam, kad viņa tika pamanīta “satraucoši tieva”, iepērkoties kopā ar meitu Princesi Andē (18).
Savā podkāsta “The Katie Price Show” Keitija pastāstīja māsai Sofijai, ka pašlaik veic izmeklējumus, lai noskaidrotu iemeslus pēkšņajam svara zudumam. Viņa pati neslēpa, ka apzinās, ka izskatās slimīga un jūtas par to satraukta. “Tieši tāpēc rīt dodos pie ārsta,” viņa izteicās aizvadītajā nedēļā. “Es nezinu, cik reižu man cilvēkiem jāsaka: ‘Jā, es zinu, ka esmu zaudējusi svaru,’ un ir acīmredzams, ka tam ir iemesls. Es to jau teicu ārstam. Mēs cenšamies noskaidrot, un tiklīdz es zināšu, informēšu visus.”
Keitija Praisa atpūšas Taizemē 2023. gada februārī
Keitija uzsver, ka ēd normāli un nekad nav cietusi no ēšanas traucējumiem, tomēr svars turpina kristies. Viņa arī atzina, ka nesen veikusi nelielas pildvielu injekcijas sejai, jo jutusies slikti par savu izskatu.
Kad māsa podkāstā jautāja, kā viņa rūpējas par sevi, Keitija atbildēja: “Es ēdu veselīgi un dzeru daudz ūdens. Rīt man būs asinsanalīze, un tad saņemšu rezultātus.”
Viņa arī pastāstīja, ka izbauda mierīgu janvāri un pēdējās nedēļās gandrīz nemaz nav lietojusi alkoholu, izņemot glāzi šampanieša Ziemassvētkos. “Es sen neesmu izgājusi sabiedrībā, man to negribas. Man patīk būt mājās,” viņa paskaidroja.
Nesen viņa sevi nosaukusi par “kaulainu” un citā podkāsta epizodē atklāja, ka ārsti esot satraukti par viņas zemo asinsspiedienu. Keitija pastāstīja, ka arī mamma Eimija mudinot viņu doties pie ārstiem un veikt izmeklējumus. “Es to tik vien dzirdu kā – ‘Vai tu jau piezvanīji ārstam? Vai tu piezvanīji?’ Es atbildēju: ‘Jā, mammu. Es šodien biju pie ārsta.’ Es pat uztaisīju ekrānuzņēmumu ar pierakstu un viņai nosūtīju.”
Keitija Praisa aptuveni 17 gadu vecumā, pirms plastiskajām operācijām
Keitija arī atklāja, ka asinsspiediens ticis mērīts trīs reizes, jo ārsti domājuši, ka tik zems rādījums varētu būt kļūda.
Oktobrī Keitija atzinās, ka bijusi hospitalizēta svara zuduma dēļ. Sākotnēji nokrišanās svarā bijusi viņas mērķis, bet vēlāk pat ārsti pauduši apjukukumu un atzinuši, ka nepieciešami papildu izmeklējumi. Keitija norādīja, ka “nezina, kāpēc” viņas ķermenis kļūst arvien tievāks un apzinīgi veic pārbaudes. Viņa stāstīja: “Es biju pie ārsta, lai nodotu asinis, bet, tā kā manas vēnas ir tik sliktas, viņiem vajadzēja trīs mēģinājumus. Viņi varēja piepildīt tikai divas mēģenes, tāpēc man būs jāatgriežas.” Keitija noslēdza: “Iemesls, kāpēc eju pie ārsta, ir tas, ka es turpinu zaudēt svaru un nezinu, kāpēc. Tā nu tas ir.”