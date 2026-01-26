Iespējams, ekstrēmākais brauciens šova vēsturē - "Četri uz koferiem" jauno sezonu atklāj ar asinis stindzinošiem notikumiem Ruandā
No 31. janvāra ceļojumu šovs "Četri uz koferiem" atgriežas ar jaunu sezonu uz vēl nebijušu galamērķi - eksotisko un kontrastu pilno Ruandu!
Uz Āfriku dosies raiba un drosmīga kompānija: TV personība Aivis Ceriņš, dziedātāja Asnate Rancāne, juriste Ieva Brante un komiķis, pasākumu vadītājs Kaspars Breidaks. Šis ceļojums solās būt viens no emocionālākajiem un bīstamākajiem visā šova vēsturē. Skatītājus gaida ne vien elpu aizraujoši skati, bet arī virkne negaidītu notikumu, kas aizsākas jau pirmajās minūtēs pēc nolaišanās Kigali lidostā.
Asas emocijas un šikas maltītes pusalgas apmērā
Ceļojums sāksies ar pamatīgu stresa devu Ruandas galvaspilsētas lidostā. Kaspars Breidaks, kurš pirmais uzņemsies grupas vadītāja lomu, attapsies pie tukšas bagāžas lentes. Kamēr Aivis, Asnate un Ieva jau kārtos savas somas, Kaspara koferis, šķiet, ir izgaisis.
TV personība Aivis Ceriņš šajā braucienā piedzīvos visu emociju gammu. Jau pirmajā naktī, sēžoties pie nomas auto stūres, Aivis sastapsies ar pirmo izaicinājumu – stūre ir labajā pusē. Sajaucot braukšanas joslas, viņš pamanīsies izbraukt tieši pretī pretimbraucošajai plūsmai. Tikai lēnais nakts satiksmes ritms glābs četrotni no nopietnas avārijas.
Piedzīvojumi turpināsies nākamajā dienā, kurā, kā izrādās, vienam no grupas dalībniekiem ir arī dzimšanas diena. Sumināšana notiks uz goda, jo četrotne ne tikai dosies uz veikalu un iztērē pamatīgu naudas summu pārtikā un dažādos kārumos, bet arī nopirks īstu dzimšanas dienas torti. Tas viss izmaksā ne mazums naudas un ir pamatotas aizdomas, ka visam var nepietikt. Kautrīgos aizrādījumus, kuri izskan no Ievas un Asnates, ka vajadzētu taupīgāk, neviens no grupas neņem vērā. Ballīte iet “uz pilnu banku” – visi nolemj doties uz pilsētas dārgāko viesnīcu un restorānu. Viens ēdiens tur izmaksā tik, cik vidēji Ruandas iedzīvotājs nopelna pus mēneša laikā…
Asinis stindzinoši notikumi safari – ar ko tie beigsies?
Mūziķes Asnate Rancānes vadītajā dienā viņa vedīs savus ceļabiedrus uz Ruandas laukiem. Navigators ievedīs četrotni neizbraucamos bezceļos, kur palīdzību nāksies lūgt vietējiem bērniem. Emocionālākais brīdis tiks piedzīvots, kad vietējā kopiena par godu latviešiem sarīkos koncertu – tas būs tik patiess un aizkustinošs, ka asaras nespēs valdīt pat visstiprākie.
Piedzīvojums turpināsies Akagera nacionālajā parkā, kur safari laikā žirafes un šimpanzes būs rokas stiepiena attālumā. Tomēr idille beigsies brīdī, kad milzīgs degunradzis, jūtoties traucēts, metīsies uzbrukt ceļotāju mašīnai. Adrenalīns sitīs augstu vilni, jo, apkārt klejojot bīstamiem dzīvniekiem, izkāpt ārā no auto ir stingri aizliegts. Ar ko beigsies šis ekstrēmais brauciens?
Vai slavenības izturēs divas dienas bez dušas un elektrības?
Juriste Ieva Brante savās dienās pārsteigs visus, atsakoties no viesnīcu komforta. Viņas vadībā grupa nakšņos teltīs afrikāņu ciematā. Nav dušas, pa dienu ir pieejams tikai neliels elektrības daudzums, jo to šeit nodrošina saules baterijas. Saule noriet un elektrība pazūd - ja neesi uzlādējis savu telefonu, pats vainīgs. Taču to aizstāj romantiska pasēdēšana pie īsta ugunskura un maltīte sveču gaismā, ko sarūpējuši vietējie iedzīvotāji. Ievas rīts sāksies ar rīta rosmi, kuru ar neizpratni vēros vietējā bērnudārza audzēkņi, bet viens no izaicinošākajiem dienas uzdevumiem visa brauciena laikā būs smaga banānu groza nešana uz galvas. Vai slavenībām tas būs pa spēkam, vai nāksies atvadīties no 200 eiro kopīgā budžeta?
Nopietnas veselības problēmas
Noslēdzošā ceļojuma daļa būs Aivja Ceriņa pārziņā. Pamostoties teltī, viņš ar Asnati nolems doties rīta skrējienā, kas pārvērtīsies par vietējā ciema “gada notikumu”. Ja skrējiena sākumā viņi ir tikai divi, tad jau pēc dažiem kilometriem abus pavadīs vairāki desmiti ruandiešu bērnu. Tā nu milzīgais skrējēju bars fiziskās aktivitātes noslēgs pie vietējās skolas ar milzīgām ovācijām.
Dodoties atpakaļ uz Ruandas galvaspilsētu Kigali, Aivis visus vedīs baudīt Āfrikas nakts dzīvi. Kad pienāk vakars, noskaidrojas, ka Ieva nejūtas labi, tāpēc paliek viesnīcā. Viņai ir temperatūra, taču, neko ļaunu nenojaušot, pārējie dosies atpūtā. Arī Aivis sūdzas par ne visai labu pašsajūtu, taču to tulko kā nogurumu un nepievērš tam uzmanību. Nakts paies vienos priekos, taču, pienākot rītam, grupas vadītājs saprot, ka pašsajūta ir tik slikta, ka jāsauc ātrā palīdzība - viņam ir drudzis un temperatūra. Atbrauc mediķi un Aivis nokļūst slimnīcā. Ir aizdomas, ka Aivim ir malārija… Vai Aivja nonākšana slimnīcā pieliks punktu Ruandas ceļojumam?
To visu un vēl vairāk skaties ceļojumu šova “Četri uz koferiem” jaunākajā sezonā - jau no 31. janvāra plkst. 20:30 kanālā "360", kā arī "Tet TV+".