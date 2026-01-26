“Es vairs nevēlos izmantot savu balsi” - Ambera Hērda sniedz retu komentāru par skaļo tiesas prāvu ar Džoniju Depu
Holivudas aktrise Ambera Hērda jaunā dokumentālajā filmā nākusi klajā ar retiem komentāriem par savām juridiskajām cīņām ar bijušo vīru Džoniju Depu.
39 gadus vecā aktrise piedalās dokumentālajā filmā “Silenced”, kuras centrā ir apmelošanas likumu izmantošana kā ierocis pret vardarbības upuriem. Filmā, kas sestdien, 24. janvārī, tika demonstrēta 2026. gada Sandensas kinofestivālā, Hērda sarunājas ar režisori Selīnu Mailzu par sekām, ko atstājušas plaši apspriestās apmelošanas prāvas, ar kurām viņa un 62 gadus vecais Deps saskārās.
“Šis stāsts nav par mani,” dokumentālajā filmā saka Hērda. “Es esmu zaudējusi spēju runāt. Es neesmu šeit, lai stāstītu savu stāstu. Es nevēlos stāstīt savu stāstu. Patiesībā es vairs nevēlos izmantot savu balsi. Tā ir problēma.”
Atceroties tiesas procesu, Hērda norāda, ka sākotnēji apsvērusi iespēju runāt ar presi, taču nenojauta, cik smagas tam var būt sekas. “Es nesapratu, ka sievietei, kura izmanto savu balsi, viss var kļūt vēl daudz sliktāk,” atzīst aktrise.
Vienlaikus Hērda uzsver, ka spēku viņai dod citu sieviešu drosme. “Man dod spēku redzēt citus cilvēkus, kuri uzņemas šo cīņu. Sievietes, kas ir pietiekami drosmīgas, lai vērstos pret varas nelīdzsvarotību,” viņa saka. “Skatoties savas meitas sejā, kad viņa aug un pamazām ieiet šajā pasaulē… es ticu, ka viss var būt labāk.”
Pēc tam, kad tiesa noteica, ka Hērdai jāsamaksā Depam 15 miljoni ASV dolāru par nomelnošanu 2018. gada "The Washington Post" rakstā, kurā viņa runāja par iespējamu vardarbību ģimenē, aktrise pārdeva savu māju Kalifornijā un 2022. gada beigās pārcēlās uz dzīvi Spānijā.
Hērda filmēšanu kinolentē “Akvamens: Zudušā karaliste” pabeidza dažus mēnešus pirms tiesas prāvas sākuma 2022. gada aprīlī, un līdz šim tas ir viņas pēdējais kino darbs.
Deps 2018. gada decembrī iesūdzēja bijušo sievu par 50 miljonu dolāru nomelnošanu saistībā ar "The Washington Post" publicēto rakstu, kurā Hērda apgalvoja, ka ir cietusi vardarbībā ģimenē, konkrēti nenosaucot Depa vārdu. Savukārt Hērda iesniedza pretprasību 100 miljonu dolāru apmērā, un sešas nedēļas ilgajā tiesas prāvā, kas 2022. gada pavasarī tika translēta televīzijā tiešraidē, abi publiski apsūdzēja viens otru vardarbībā, piesaistot milzīgu sabiedrības uzmanību.
