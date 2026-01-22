"Mūsu laimes lauskas" skandāla jaunās "sulīgās" detaļas: atklāts, ko Bleika Laivlija rakstīja Teilorei Sviftai
Vēl joprojām tiek risinātas dažādas juridiskas nesaskaņas saistībā ar filmu "Manas laimes lauskas", tāpēc gaismā nākušas izziņas, ko amerikāņu aktrise Bleika Laivlija, iespējams, rakstījusi amerikāņu dziedātājai un dziesmu autorei Teilorei Sviftai, vēsta "People".
Tikai dažas no izziņām nākušas gaismā. Tiek vēstīts, ka Teilorei, kura toreiz, iespējams, bija ceļā apciemot savu draudzeni, Bleika lūdza palīdzību atbalstīt viņas piedāvāto scenārija pārrakstīto versiju "nemazam to neizlasot", apgalvo Baldoni juridiskā komanda.
Svifta it kā atbildējusi: "Es tavā labā darīšu jebko!!" Pēc tam Laivlija rakstījusi dziedātājai, ka viņa tajā dienā bijusi "tik episki varonīga" un ka viņa "izstāstījusi katru mirkli" savam vīram Raienam Reinoldsam.
"Es nepārtraukti atcerējos dažādas lietas – tu izdomāji visādus s**** par mani un lēcām. Un sauci sevi par manu lelli. Šis klauns uzķērās uz visa tā, bet arī pretojās tam. Tu esi pasaulē absolūti labākā draudzene," aktrise rakstījusi Teilorei.
Atbildot uz to, Laivlijas advokāti norāda, ka publiskotajām īsziņām trūkst būtiska konteksta. Nepieciešamā informācija esot iekļauta 20. janvārī iesniegtajos pierādījumos, atsaucoties uz Bleikas liecību, kurā aktrise sacījusi: "Es nosūtīju Teilorei scenāriju, kamēr viņa bija ceļā uz manu dzīvokli, jo Džastins vēl bija tur, un es lūdzu viņai to izlasīt. Es teicu, ka viņai tas nav jādara un ka es nevēlos, lai viņa justos spiesta, bet cerēju, ka viņa to izdarīs."
Iespējamās īsziņas tika atklātas otrdien, 20. janvārī.
36 gadus vecā Teilore nav iesaistīta šajā tiesas prāvā, taču vairākkārt tikusi pieminēta, jo Baldoni norāda, ka Bleika strīdīgos brīžos, risinot ar filmu saistītās problēmas, ir paļāvusies uz citiem cilvēkiem, lai tie ietekmētu procesu. Bleikas juridiskās komandas iesniegtajā sarakstā Svifta iekļauta arī kā potenciāla lieciniece, savukārt Baldoni juridiskā komanda maijā mēģināja izsaukt Sviftu uz tiesu.
2025. gada janvārī iesniegtajā sūdzībā Baldoni apgalvoja, ka Bleika sarakstēs dēvējusi Sviftu par vienu no saviem "pūķiem", kā arī apgalvoja, ka dziedātāja izdarījusi uz viņu spiedienu, lai viņš piekristu pārrakstītajam scenārijam.
2026. gada 20. janvārī iesniegumā Bleikas komanda nenoliedza, ka Bleika to rakstījusi, taču atkārtoti norādīja uz trūkstošo kontekstu, atsaucoties uz "pilnīgo" SMS saraksti, tostarp Bleikas vēlākajām ziņām Baldoni, kurās viņa norādījusi, ka "mēs visi gūstam labumu" no viņas attiecībām ar Reinoldsu un Sviftu, kā arī piebildusi: "Tu arī gūsi – to es tev varu apsolīt."
Pēc tam, kad Baldoni komanda 2025. gada maijā pieprasīja, lai Svifta ierastos tiesā, dziedātājas komanda reaģēja. Viņas pārstāvis norādīja: "Teilore Svifta nekad nav spērusi kāju šīs filmas uzņemšanas laukumā. Viņa nav bijusi iesaistīta nevienā atlasē vai radošā lēmumā, nav komponējusi filmai mūziku, nekad nav redzējusi filmas montāžu vai izteikusi piezīmes par filmu. Viņa pat nav redzējusi filmu "Mūsu laimes lauskas" līdz pat vairākas nedēļas pēc tās nonākšanas kinoteātros. 2023. un 2024. gadā viņa ceļoja pa visu pasauli savas – pasaulē lielākās – koncertturnejas ietvaros."
Vienīgais, ko viņa atļāvusi, bija savas dziesmas "My Tears Ricochet" izmantošana filmā. Pārstāvis apsūdzēja Baldoni pusi Sviftas pieminēšanā, "lai piesaistītu sabiedrības uzmanību tiesas prāvai, nefokusējoties uz faktiem".