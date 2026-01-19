TV būs skatāma jauna stratēģiska realitātes spēle "Limuzīns dāvanā"
Jau drīzumā televīzijā būs skatāma jauna stratēģiska realitātes spēle "Limuzīns dāvanā".
Divpadsmit drosmīgi dalībnieki dzīvos pilī, kur ieradušies, saimnieces aicināti. Ar asu prātu, stratēģiju un viltību viņi mērosies spēkiem par iespaidīgu galveno balvu – pilnīgi jaunu automašīnu! Realitātes spēle kanālā "360" un "Tet TV+" nonāks jau 5. februārī un būs redzama katru ceturtdienas vakaru.
Šova leģenda vēsta, ka pils saimniece negaidīti tikusi pie auto. Tā kā viņai nav ne autovadītāja apliecības, ne radinieku, kam mašīnu dāvināt, viņa ir nolēmusi atrast cienīgu īpašnieku starp divpadsmit rūpīgi atlasītiem svešiniekiem. Taču nekas netiek dots par velti – dalībniekiem būs jāpalīdz pils darbos, kā arī jāiesaistās stratēģiskā spēlē, lai tiktu pie kārotās balvas.
"Šī nav parasta ciemošanās pilī – tā ir psiholoģiska šaha partija. Kamēr pils gaiteņos skanēs smiekli un tiks spodrināti sudraba trauki, aiz katra stūra slēpsies jautājums - kurš spēs nosargāt savu noslēpumu un kurš pirmais pamanīs plaisas otra stratēģijā? “Limuzīnu” neiegūst tas, kurš visskaistāk smaida, bet gan tas, kurš prot klusēt, novērot un rīkoties tieši īstajā brīdī. Saimniece ir sagatavojusi fantastisku dāvanu, bet dalībniekiem būs jāpierāda, ka viņi ir tās cienīgi,” stāsta spēles vadītājs Arvis Zēmanis.
Katram dalībniekam, ierodoties pilī, tiek piešķirta sava istaba un noslēpumaina lādīte – tikai vienā no tām slēpjas “limuzīna” atslēgas. Dalībnieks, kurš atslēgas atrod, kļūst arī par slepeno pils pārvaldnieku un nosaka, kurš pilī atpūtīsies, bet kuram būs jāveic pils darbi. Bet tie, kuri strādās, par labi padarītu darbu iegūs pavedienu par atslēgas īpašnieku. Ja dalībniekiem izdosies atšķetināt un atklāt, kurš ir atslēgas īpašnieks, viņam šovs būs jāpamet un atslēga nonāks cita dalībnieka lādītē. Šovā uzvarēs un auto saņems tas dalībnieks, pie kura atslēga būs spēles beigās.
To, kas notiek aiz kadra, un ko dalībnieki patiesībā domā par pašu spēli, notikumiem un sadzīvi pilī, skatītāji uzzinās "Tet TV+" īpašajās papildsērijās “Pils patiesības istaba”. Tās ne tikai sniegs iespēju paraudzīties uz spēles gaitu no cita skatpunkta, bet arī ļaus saprast dalībnieku patiesos motīvus, kas slēpjas aiz katra lēmuma. “Pils patiesības istabā” tiksies ne tikai tie, kuri vēl turpina cīņu, bet arī tie, kuriem spēle jau beigusies. Izbalsotie dalībnieki atklās, ko viņi būtu mainījuši savā stratēģijā un ko patiesībā domā par palicējiem. Kad vairs nav jābaidās no izbalsošanas, mēle kļūst asāka un patiesība – rūgtāka. Gatavojieties vaļsirdīgām grēksūdzēm un negaidītiem pavērsieniem, jo šeit tiks atklātas visas kārtis!
Spēles dalībnieki ir dažādu vecumu un profesiju pārstāvji - spilgtas personības, kurām ir savs stāsts, kādēļ vēlas tikt pie jauna auto.
Iepazīsties ar dalībniekiem!
Sandra (24): Manikīra un pedikīra meistare, kura, kā pati stāsta, ir godīga un arī “blonda”, lai ko tas nozīmētu.
Sandra ir ļoti pašpārliecināta meitene, kura zina savu vērtību un kā iepatikties pārējiem. Sandrai patīk pucēties, valkāt rotas lietas un gredzenus. Viņai nav auto vadītāja apliecības, taču uzskata, ka tiesības jākārto tad, kad ir auto. “Un šī ir tā reize, kad man būs auto,” pārliecināta ir Sandra. Viņas uzskata, ka apkārtējie uzticas skaistiem cilvēkiem, un tieši to Sandra gaida. Viņa ir pārliecināta: “Automašīna atnāks pie manis pati!”
Roberts (24): Mūziķis un pasākumu vadītājs, kurš brīvajā laikā nodarbojas arī ar boksu un tautas dejām.
Viņa sapnis ir ekonomiska un ietilpīga mašīna, kurā var salikt visus instrumentus un pārējo, kas nepieciešams koncertiem un pasākumiem. Roberts ir arī divkārtējs Latvijas boksa čempions smagajā svarā un tas nozīmē, ka ar viņu joki mazi. Roberts ir ļoti labsirdīgs, un viņa stratēģija spēlē ir improvizēt, atbilstoši notiekošajam.
Rūdolfs C. (30): Pasākumu producents, kurš pēc savas būtības ir plānotājs, tāpēc tūlīt pēc ierašanās pilī sāk veidot shēmas, kuras zīmē uz papīra un līmē uz sienām.
Brīvajā laikā Rūdolfs ir arī deju skolotājs un horeogrāfs. Viņš uzskata, ka prot vērot cilvēkus un izdarīt secinājumus. Tāda ir arī viņa stratēģija. Kaut arī Rūdolfs ir labs aktieris, paejot laikam, pazīstamu cilvēku vidū viņš sāk uzvesties pārāk uzspēlēti. Ja viņš nonāks līdz spēles finālam, šī īpašība var Rūdolfu iegāzt.
Veronika (35): Veikala vadītāja, kura brīvajā laikā sporto un brauc ar velosipēdu. Vēl brīvajā laikā Veronika aizraujas ar spēli “Mafija”. Tā ir spēle, kur ļoti labi jāmāk izlikties un melot, un viņa ir viena no pieredzējušākajām Jūrmalas “Mafijas kluba” spēlētājām.
Veronika ir precējusies divu bērnu mamma. Viņa ir uzaugusi bērnu namā, kur nokļuva pusotra vecumā, kad viņas mammai tika atņemtas vecāku tiesības. Visu, ko Veronika šobrīd sasniegusi dzīvē, viņa paveikusi pašas spēkiem.
Monta (45): Bezdarbniece ar sapni par mašīnu, ko izmantos, sniedzot taksometra pakalpojumus.
Monta ir divu meitu mamma, jaunākai no kurām ir 13, bet vecākajai 26 gadi. Monta ir precējusies ar pasākumu vadītāju, mūziķi un balss aktieri Ansi Klintsonu. Monta ir viltīga, un, kā par viņu saka vīrs Ansis: “Nepazīstu uz planētas nevienu viltīgāku cilvēku par viņu”. Mašīnas dēļ Monta ir gatava uz visu.
Kristaps (38): Finanšu audita speciālists, kurš dzīvo kopā ar diviem kaķiem.
Plāno spēlēt atklāti, lai pēc tam nesanāk sapīties savos melos. Par sevi saka, ka spēj noteikt, vai cilvēks melo un rīkojas negodprātīgi. Kristapam nav savas automašīnas un nav arī tiesību, taču viņš saka - ja iegūs limuzīnu, tas būs labs stimuls doties uz autoskolu, lai gan viņš neizslēdz, ka auto varētu arī pārdot un iegūto naudu investēt.
Sallija (53): Dzīvo Ventspilī un strādā sveču fabrikā. Sevi raksturo kā atvērtu cilvēku, kuram ļoti patīk melnais humors.
Pilī Sallija ieradīsies ar koferi, kurā pusi vietas aizņems zeķubikses. “Ja nu saplīst, kur es ņemšu vietā?” retoriski jautā Sallija. Viņa ļoti bieži iekļūstot nepatikšanās – ja gaidāms ceļojums, viņa jau zina, ka tur kaut kas būs tā, kā noteikti nav plānots. Ar iegūto auto Sallija plāno braukt pati vai arī uzdāvināt to dēlam.
Aivars (68): Pensionārs, izbijis jūrnieks, kurš šad tad joprojām vēl brauc jūrā. Apceļojis desmitiem pasaules valstu.
Aivara sieva savulaik ir vinnējusi jaunu auto loterijā un viņa saka, ka sajūtas to iegūstot ir neaprakstāmas – tās viņa novēl arī savam vīram. Aivars atzīst, ka melot viņam nav viegli, taču no kāda sena kuģa komandas biedra viņš dzirdējis padomu: “Ja tu sāc “blefot”, tad dari to tik labi un ilgi, līdz pats sāc tam ticēt”. Šis padoms un arī vērība, vērojot konkurentus, būs Aivara stratēģija cīņā par limuzīnu.
Miks (27): Celtnieks, kam ļoti patīk detektīvu seriāli, tādēļ viņš uzskata, ka nonācis īstajā vietā.
Viņa stratēģija cīņā par auto ir klusēt un vērot, neizcelties un palikt nemanāmam, lai neradītu aizdomas. Par sevi stāsta, ka patīk mānīties. Esot pieredze cilvēkiem iesmērēt ne gluži to, kas viņiem vajadzīgs. Miks par to nejūt sirdsapziņas pārmetumus. Pēdējais veiksmīgais darījums, ar kuru lepojas - viņš kādam nelaimīgajam pārdevis savu veco telefonu par 250 eiro, lai gan tā vērtība bijusi ap 20-30 eiro.
Evita (39): Sociālā darbiniece, trīs bērnu mamma. Grib jaunu auto, jo esošais jau savu laiku nokalpojis un prasa nepārtrauktu remontu.
Pusgada laikā esošā auto remontam Evita iztērējusi 1500 eiro. Piedaloties spēlē, Evita liks lietā dzīves laikā apgūtās viltības un pieredzi. Kā jau sociālā darbiniece, viņa ļoti labi jūtot cilvēkus un vienmēr gatava viņus uzklausīt. Evita stāsta, ka bieži cilvēki viņai atklāj to, ko patiesībā nevienam citam nebūtu stāstījuši.
Rūdolfs K. (36): Bankas darbinieks. Viņa stratēģija cīņā par mašīnu – būt jaukam un flirtēt ar visiem, taču nekādu draudzību.
“Es neesmu šeit ieradies, lai meklētu draugus”, atklāj Rūdolfs. Viņš uzskata, ka ir gudrāks par lielāko daļu cilvēku Latvijā. Viņš ir pārliecināts, ka dzīvē nevar virzīties uz priekšu tikai ar jūtām un emocijām, ir jāpielieto arī intelekts, tikai tad izdosies kaut ko sasniegt. Rūdolfs nekaunas, ka ir homoseksuāls, un šobrīd ir attiecībās. Brīvajā laikā viņš spēlējas ar LEGO klucīšiem.
Simona (41): Ezotēriķe, dekoratore un kultūras darbiniece. Simona ir mamma 10 gadus vecai meitai.
Izmācījusies Garīgās Astroloģijas skolā un plāno šo savu aizraušanos izmantot arī cīņā par jauno automašīnu. Arī uz pili Simona paņēmusi līdzi ne vien svārstiņus, bet arī amuletus, Taro kārtis un citus ezotēriskos instrumentus. Viņa saka – man ir daudz slepenu instrumentu, ar kuriem tikt pie limuzīna!