Opra Vinfrija atklāj: pārtraucot injekcijas, svars atgriežas kopā ar nepārvaramu apetīti
ASV sarunu šovu leģenda Opra Vinfrija atzinusi, ka pārtraukums no svara zaudēšanas injekcijām novedis pie ķermeņa masas pieauguma – tagad viņa ir vēl pārliecinātāka par to, cik svarīgs šis medikaments ir viņas dzīvē.
Leģendārā sarunu šovu vadītāja un autore, kura šī mēneša beigās svinēs savu 72. dzimšanas dienu, atzinusi, ka pēc tam, kad pagājušajā gadā pārtrauca lietot svara zaudēšanas medikamentus, viņa atkal pieņēmusies svarā par deviņarpus kilogramiem.
Opra, kas vienmēr atklāti runājusi par savām svara svārstībām un cīņām, sāka lietot publiski nenosauktu GLP-1 medikamentu, kas darbojas kā apetītes nomācējs, apspiežot izsalkuma hormonus. Šajā kategorijā ietilpst arī “Ozempic”, “Mounjaro” un “Wegovy”.
2023. gadā viņa uzsāka šo terapiju, paskaidrojot, ka iedvesmojusies no dokumentālās filmas, kas uzskatīja aptaukošanos par slimību, nevis slikta dzīvesveida sekām.
Laikā, kad Opra bija sasniegusi savu lielāko ķermeņa apjomu, viņa svēra gandrīz 108 kilogramus, taču pēc plaši apspriestā medikamenta lietošanas viņa zaudēja aptuveni 22 kilogramus.
Viesojoties raidījumā “The Today Show”, kur viņa stāstīja par savu jaunāko grāmatu, Opra atzina, ka, pārtraucot lietot zāles, svars drīz vien sācis atgriezties. “Es visu pagājušo gadu nelietoju medikamentus, un pieņēmos svarā par 9 kg, jo gribēju to pārbaudīt,” viņa sacīja. “Visi teica: ‘Tu atkal pieņemsies svarā’… Es gribēju viņiem pierādīt… Es daudz staigāšu.”
“Sākumā es lietoju zāles, tad pārtraucu un pieņēmos svarā par kilogramu, diviem kilogramiem, 5 kilogramiem. Pirms tu apjaut, kas notiek, lielā apetīte bija atpakaļ.”
Zvaigzne paskaidroja, ka viņa sāka lietot GLP-1 agonistu kā „uzturēšanas līdzekli” svara kontrolei, ko papildināja ar veselīgu uztura režīmu un izmaiņām savā vingrojumu rutīnā.
Lai gan viņa nekad nav nosaukusi konkrētu GLP-1, ko lietoja, Opra atzina, ka iknedēļas injekcijas viņai palīdzējušas zaudēt vismaz 18 kilogramu, jo tās mazina viņas “kāri pēc ēdiena un nemitīgās, uzmācīgās domas par ēšanu”.
Viņa arī atklāja, ka kopš sākusi lietot injekcijas, ir atteikusies no alkohola. Turklāt uzsāktais medikamentu kurss iedvesmojis viņu sportot gandrīz katru dienu, jo vēl viens pozitīvs blakusefekts bija pozitīvāka attieksme pret ēdienu un savu svaru.
Intervijā Opra atzina, ka laikā, kad vairs nelietoja zāles, viņa joprojām mēģinājusi ēst veselīgi, bet svars tomēr atgriezies. Šis pārtraukums ir vēl vairāk pārliecinājis zvaigzni, ka aptaukošanās zāles ir tas, kas viņai nepieciešams, lai kontrolētu svaru, uzskatot, ka tie ir tikpat svarīgi kā asinsspiediena medikamenti.
„Ja tu lieto asinsspiediena zāles un pārtrauc tās lietot, tavs asinsspiediens atkal paaugstināsies. Tas pats attiecas uz šiem medikamentiem,” viņa paudusi savu secinājumu.