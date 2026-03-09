65 gadu vecumā mūžībā devusies aktrise Dženifera Runjona
65 gadu vecumā mūžībā devusies aktrise, filmas “Spoku mednieki” zvaigzne Dženifera Runjona.
Runjonas ģimene apstiprināja viņas nāvi ierakstā sociālajos tīklos svētdien, 8. martā. “Pagājušajā piektdienā [6. martā] mūsu mīļotā Dženifera aizgāja mūžībā. Tas bija ilgs un smags ceļš, kas noslēdzās ar to, ka viņa bija savas ģimenes lokā,” teikts ierakstā. “Viņu vienmēr atcerēsies par dzīves mīlestību un uzticību savai ģimenei un draugiem. Dusi mierā, mūsu Džen.”
Runjonas draudzene, seriāla “Bewitched” aktrise Erina Mērfija, arī apstiprināja viņas nāvi ierakstā “Facebook” sestdien, 7. martā, rakstot, ka aktrisei bijusi “īsa cīņa ar vēzi”.
“Ir cilvēki, par kuriem tu vienkārši zini, ka būsiet draugi vēl pirms satikšanās. Viņa bija īpaša sieviete. Man tevis pietrūks, Džen. Manas domas ir ar tavu ģimeni un skaistajiem bērniem,” rakstīja 61 gadu vecā Mērfija.
Runjona dzimusi Čikāgā 1960. gada 1. aprīlī. Vēlāk viņa apprecējās ar koledžu basketbola treneri Todu Kormanu. Pārim piedzima divi bērni — dēls Vaits un meita Beilija.
2014. gadā Runjona paziņoja, ka ir daļēji aizgājusi no aktrises darba un tā vietā strādā par skolotāju.
Runjona debitēja pilnmetrāžas kino 1980. gada filmā “To All a Good Night” un atveidoja otrā plāna lomas 1984. gada filmās “Up the Creek” un “Spoku mednieki”.
Viņa arī filmējās 1984. gada komēdijseriālā “Charles in Charge” un atveidoja vairākas citas kino un televīzijas lomas 20. gadsimta 80. un 90. gados, tostarp pārņēma Sindijas Breidijas lomu no Sjūzenas Olsenas filmā “A Very Brady Christmas”, kā arī parādījās seriālos “The Fall Guy”, “Boone”, “The Master” un “Quantum Leap”.