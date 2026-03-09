Sākas skolēnu pavasara brīvdienas.
No šodienas sākas skolēnu pavasara brīvdienas, kuras noslēgsies 13. martā.
Savukārt vasaras brīvdienas 1.-8. un 10.-11. klašu skolēniem šogad būs no 1. jūnija līdz 31. augustam.
Tāpat kā līdz šim, skolām ir tiesības piešķirt vienu papildu brīvlaika nedēļu 1. klases skolēniem otrajā semestrī, ja tas nepieciešams skolēnu labbūtībai, norādījusi Izglītības un zinātnes ministrija.
Ministru kabineta noteikumi arī paredz, ka gadījumos, kad neparedzētu apstākļu dēļ vismaz vienu nedēļu nav iespējams nodrošināt pilnvērtīgu mācību procesu, izglītības iestādes vadītājs, saskaņojot ar dibinātāju, var pieņemt lēmumu par mācību gada pagarināšanu 1.-8. un 10.-11. klasei.