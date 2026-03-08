Klepo un rīstās - Kremlis nejauši publicējis Putina 8. marta apsveikuma neapstrādāto versiju
Internetā nonākusi Krievijas diktatora Vladimira Putina Starptautiskajai sieviešu dienai veltītās uzrunas neapstrādātā versija, kurā redzami neizdevušies ieraksta kadri, kurā Kremļa saimnieks krekšķina un klepo, nespējot pateikt sakāmo.
Šis videomateriāls sākotnēji nejauši ticis publicēts Kremļa oficiālajās platformās. Videoklipā redzams, kā Putins vairākkārt pārtrauc runu un vēršas pie filmēšanas komandas ar lūgumu atkārtot frāzi. Aptuveni pusminūtes laikā viņš noklepojas vairāk nekā desmit reižu, līdz ieraksts pēkšņi apraujas.
🤭The lackeys suggest that the tsar was set up intentionally— NEXTA (@nexta_tv) March 8, 2026
The day before, propagandists posted an unedited greeting from Putin, where he started coughing and nearly choked.
However, rumors are circulating in the swamps: anyone who knows even a little about the… https://t.co/FzyJ8NIq48 pic.twitter.com/Xegpp0GZZ4
Kad video sāka strauji izplatīties tīmeklī, tas tika steidzami izdzēsts no Kremļa oficiālajām lapām un sociālo tīklu kontiem. Tāpat materiāls tika izņemts no to mediju vietnēm, kas jau bija paspējuši publicēt sākotnējo, kļūdaino versiju.