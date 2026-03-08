Klepo un rīstās — Kremlis nejauši publicējis Putina 8. marta apsveikuma neapstrādāto versiju
Videomateriāls sākotnēji nejauši ticis publicēts Kremļa oficiālajās platformās.
Klepo un rīstās - Kremlis nejauši publicējis Putina 8. marta apsveikuma neapstrādāto versiju

Internetā nonākusi Krievijas diktatora Vladimira Putina Starptautiskajai sieviešu dienai veltītās uzrunas neapstrādātā versija, kurā redzami neizdevušies ieraksta kadri, kurā Kremļa saimnieks krekšķina un klepo, nespējot pateikt sakāmo.

Šis videomateriāls sākotnēji nejauši ticis publicēts Kremļa oficiālajās platformās. Videoklipā redzams, kā Putins vairākkārt pārtrauc runu un vēršas pie filmēšanas komandas ar lūgumu atkārtot frāzi. Aptuveni pusminūtes laikā viņš noklepojas vairāk nekā desmit reižu, līdz ieraksts pēkšņi apraujas.

Kad video sāka strauji izplatīties tīmeklī, tas tika steidzami izdzēsts no Kremļa oficiālajām lapām un sociālo tīklu kontiem. Tāpat materiāls tika izņemts no to mediju vietnēm, kas jau bija paspējuši publicēt sākotnējo, kļūdaino versiju.


 

